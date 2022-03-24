Бизнес в Индии: с чего начать и в какие организации обратиться за помощью

В то время, как одни бизнесмены ищут каналы импорта и экспорта в Китае, другие смотрят в сторону Индии. Но как запустить своё дело в этой стране? С чего начать и какие существуют подводные камни? На эти вопросы ответили участники круглого стола, организованного «Деловой Россией», и посвящённого возможностям индийского рынка для российских предпринимателей в условиях западных санкций. Sostav собрал экспертные советы вместе, а также подготовил перечень организаций, способных помочь с выходом на рынок Индии.

Обзор индийского рынка

Индийский рынок сбыта и закупки — высококонкурентный, но не однородный. Его можно условно разделить на 28 штатов, в каждом из которых регламент деловых отношений, налогообложение и лицензирование могут сильно различаться. Эксперты выделяют пять наиболее экономически-развитых штатов. По словам представителя Палаты импортёров Индии Анны Роговской, к ним относятся: Андхра-Прадеш, Гуджарат, Карнатака, Махараштра, Уттар-Прадеш.

Представитель «Российского экспортного центра» в Индии Тимур Векилов, рекомендует начинать поиск партнёров в тех штатах, в города которых налажено авиасообщение, хотя бы и через страны-посредники, такие как Казахстан, Узбекистан и другие. Он также напомнил, что с 27 марта Индия возобновляет международные перелеты, отменённые ранее в связи с пандемией.

На важности установления личных связей с индийской стороной сходится большинство бизнес-обозревателей, тем не менее, не исключая возможность налаживания дистанционного контакта. О важности верификации партнёра на индийской стороне сообщил вице-президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максим Кузнецов. Спикер подчеркнул, что участились случаи мошенничества и обмана, когда потенциальный партнёр преувеличивает или выдаёт себя за того, кем не является.

Главными вопросами, волнующими бизнесменов, по-прежнему остаются логистика и расчётная инфраструктура. И если по первому пункту генеральный директор Hecny Group Александр Горьков наряду с действующими морскими и авиамаршрутами обозначил разрабатываемые, к которым относится транспортный коридор «Север-Юг», то вопрос о схеме расчёта в национальных валютах в паре рубль-рупия уже решил Sberbank India (филиал «Сбербанка» в Нью-Дели). Руководитель направления Александр Суслов отметил, что на данный момент этот банковский продукт доступен только юридическим лицам, однако, в пределах полугода банк планирует создать продукт и для физических лиц, что будет актуально для российских граждан, работающих в Индии по контракту.

Где могут помочь запустить бизнес с Индией

«Деловая Россия» — это общероссийская общественная организация, активно продвигающая и защищающая интересы деловых сообществ, служит посредником в международном бизнесе. За рубежом «Деловую Россию» представляют 36 бизнес-послов в странах СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока, включая интересные на сегодняшний день направления, такие как Китай, Бангладеш, Вьетнам и Иран.

Ольга Куликова, бизнес-посол «Деловой России» в Индии: Будучи интегрированным в местную деловую элиту, бизнес-посол является точкой входа для российского бизнеса. В отличие от торгового представительства или представительства РЭЦ, с которыми мы работаем в тесной связке, бизнес-посол отчётливо понимает коммерческую сторону любого проекта, может адекватно оценить его именно с деловой, проектной точки зрения.