Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.03.2022 в 13:41

Бизнес в Индии: с чего начать и в какие организации обратиться за помощью

Гид для предпринимателей, которые хотят запустить предпринимательскую деятельность на индийском рынке

В то время, как одни бизнесмены ищут каналы импорта и экспорта в Китае, другие смотрят в сторону Индии. Но как запустить своё дело в этой стране? С чего начать и какие существуют подводные камни? На эти вопросы ответили участники круглого стола, организованного «Деловой Россией», и посвящённого возможностям индийского рынка для российских предпринимателей в условиях западных санкций. Sostav собрал экспертные советы вместе, а также подготовил перечень организаций, способных помочь с выходом на рынок Индии.

Источник: презентация представителя РЭЦ Тимура Векилова

Обзор индийского рынка

Индийский рынок сбыта и закупки — высококонкурентный, но не однородный. Его можно условно разделить на 28 штатов, в каждом из которых регламент деловых отношений, налогообложение и лицензирование могут сильно различаться. Эксперты выделяют пять наиболее экономически-развитых штатов. По словам представителя Палаты импортёров Индии Анны Роговской, к ним относятся: Андхра-Прадеш, Гуджарат, Карнатака, Махараштра, Уттар-Прадеш.

Представитель «Российского экспортного центра» в Индии Тимур Векилов, рекомендует начинать поиск партнёров в тех штатах, в города которых налажено авиасообщение, хотя бы и через страны-посредники, такие как Казахстан, Узбекистан и другие. Он также напомнил, что с 27 марта Индия возобновляет международные перелеты, отменённые ранее в связи с пандемией.

На важности установления личных связей с индийской стороной сходится большинство бизнес-обозревателей, тем не менее, не исключая возможность налаживания дистанционного контакта. О важности верификации партнёра на индийской стороне сообщил вице-президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максим Кузнецов. Спикер подчеркнул, что участились случаи мошенничества и обмана, когда потенциальный партнёр преувеличивает или выдаёт себя за того, кем не является.

Главными вопросами, волнующими бизнесменов, по-прежнему остаются логистика и расчётная инфраструктура. И если по первому пункту генеральный директор Hecny Group Александр Горьков наряду с действующими морскими и авиамаршрутами обозначил разрабатываемые, к которым относится транспортный коридор «Север-Юг», то вопрос о схеме расчёта в национальных валютах в паре рубль-рупия уже решил Sberbank India (филиал «Сбербанка» в Нью-Дели). Руководитель направления Александр Суслов отметил, что на данный момент этот банковский продукт доступен только юридическим лицам, однако, в пределах полугода банк планирует создать продукт и для физических лиц, что будет актуально для российских граждан, работающих в Индии по контракту.

Где могут помочь запустить бизнес с Индией

  • «Деловая Россия» это общероссийская общественная организация, активно продвигающая и защищающая интересы деловых сообществ, служит посредником в международном бизнесе. За рубежом «Деловую Россию» представляют 36 бизнес-послов в странах СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока, включая интересные на сегодняшний день направления, такие как Китай, Бангладеш, Вьетнам и Иран.

Ольга Куликова, бизнес-посол «Деловой России» в Индии:

Будучи интегрированным в местную деловую элиту, бизнес-посол является точкой входа для российского бизнеса. В отличие от торгового представительства или представительства РЭЦ, с которыми мы работаем в тесной связке, бизнес-посол отчётливо понимает коммерческую сторону любого проекта, может адекватно оценить его именно с деловой, проектной точки зрения.

  • Торговый дом — инициатива бизнес-послов в различных странах, включая Индию. Здесь помогут разобраться в нюансах индийских регионов, подскажут, как подготовиться и выйти на этот непростой рынок, а также как наладить выгодное взаимодействие с индийскими партнёрами. Торговый дом оказывает услуги сопровождения экспортного контракта, располагает логистическими и складскими возможностями.
  • Деловой совет по сотрудничеству с Индией представляет собой некоммерческое партнёрство в интересах продвижения членов совета, оказания информационной помощи в юридических и деловых аспектах.
  • «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в Индии государственный институт поддержки экспортно-импортных отношений, предоставляет российским экспортёрам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Предствитель Центра отметил, что организация готова к обработке запросов и по импорту. (Сайты РЭЦ поддерживаются российскими браузерами, например «Яндекс.Браузером»)
  • Русско-азиатский союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) больше ориентирован на российско-китайские деловые отношения, однако в текущих реалиях может быть полезен в рамках консалтинга и макретинговых исследований по рынкам Азии.
  • Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области в числе прочих услуг проводит консультации по масштабированию и выводу российского бизнеса на зарубежные рынки с фокусом на стандартизацию, сертификацию, лицензирование и таможню. Для субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области Фонд поддержки ВЭД предоставляет услуги бесплатно.
колонка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.