Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.03.2020 в 06:50

УК «Динамо» нашла партнёра для рекламы своих проектов в интернете

MGCom займётся продвижением трёх проектов компании

1

Управляющая компания «Динамо» подвела итоги тендера по выбору подрядчика для разработки и проведения рекламной кампании в интернете. Победителем признано агентство MGCom, с которым подпишут контракт сроком действия до конца 2020 года.

Согласно тендерной документации, начальная цена договора должна была составить 67,7 млн рублей. Всего на конкурс было подано 13 заявок участников, но MGCom согласился выполнить контракт за 41,2 млн рублей.

Подрядчик займётся продвижением трёх проектов управляющей компании — это «Городской квартал «Арена Парк» (продажа апартаментов бизнес- класса), «Клубный дом» (продажа апартаментов премиум-класса) и ТЦ «Арена Плаза». Рекламные материалы должны быть размещены на рекламных площадках «Яндекс.Директ» (поиск+сеть), Google Ads (поиск+сеть) и соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Ранее стало известно, что Dentsu Aegis Network Russia (входит в международный бизнес Dentsu Aegis Network ) может приобрести российское агентство MGCom, которое, по экспертным оценкам, может стоить 3,5−5 млрд руб. Потенциальное слияние MGCom с российскими активами DAN будет означать существенную консолидацию сегмента, однако переговоры между DAN и MGCom, по словам источников, находятся «в затянутой финальной стадии».

MGCom Динамо
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Тендеры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.