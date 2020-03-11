УК «Динамо» нашла партнёра для рекламы своих проектов в интернете

Управляющая компания «Динамо» подвела итоги тендера по выбору подрядчика для разработки и проведения рекламной кампании в интернете. Победителем признано агентство MGCom, с которым подпишут контракт сроком действия до конца 2020 года.

Согласно тендерной документации, начальная цена договора должна была составить 67,7 млн рублей. Всего на конкурс было подано 13 заявок участников, но MGCom согласился выполнить контракт за 41,2 млн рублей.

Подрядчик займётся продвижением трёх проектов управляющей компании — это «Городской квартал «Арена Парк» (продажа апартаментов бизнес- класса), «Клубный дом» (продажа апартаментов премиум-класса) и ТЦ «Арена Плаза». Рекламные материалы должны быть размещены на рекламных площадках «Яндекс.Директ» (поиск+сеть), Google Ads (поиск+сеть) и соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Ранее стало известно, что Dentsu Aegis Network Russia (входит в международный бизнес Dentsu Aegis Network ) может приобрести российское агентство MGCom, которое, по экспертным оценкам, может стоить 3,5−5 млрд руб. Потенциальное слияние MGCom с российскими активами DAN будет означать существенную консолидацию сегмента, однако переговоры между DAN и MGCom, по словам источников, находятся «в затянутой финальной стадии».