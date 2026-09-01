«Учи.ру» обновила айдентику впервые за 14 лет

Образовательная платформа «Учи.ру» (принадлежит VK ) впервые с момента запуска обновила фирменный стиль. Ребрендинг связан с расширением аудитории и продуктовой линейки. Команда платформы провела его совместно с агентством «Прагматика». Об этом Sostav рассказали в компании.

Платформа теперь работает с дошкольниками и учениками 1−11 классов, их родителями и педагогами. За прошлый учебный год сервис ежемесячно использовали в среднем около 10 млн школьников.

Решению обновить визуальный язык предшествовало исследование здоровья бренда среди целевых аудиторий. Оно показало, что «Учи.ру» все еще сохраняет сильную ассоциацию с начальной школой. Поэтому новая дизайн-система должна учитывать особенности разных возрастных групп и образовательных продуктов, сохраняя их в рамках единого визуального образа.

Одним из основных изменений стал логотип. Название «Учи.ру» теперь написано кириллицей, а сам логотип существует в двух версиях. В коммуникации с учениками до 7 класса и их родителями используется вариант с Гришей, тогда как для старшеклассников и педагогов предусмотрена версия без маскота.

В основе новой графической системы — формы и характерные детали Гриши. Они легли в основу графических элементов, паттернов, форм и композиционных решений и позволяют объединить разные визуальные направления внутри одного бренда. Сам Гриша остается полноценным персонажем прежде всего в коммуникации с младшими детьми. В материалах для более взрослой аудитории используются графические элементы на основе его образа.

Для младших школьников сохранились яркая графика, иллюстрации и игровые элементы. В коммуникации с подростками стало меньше иллюстраций, а в визуальной системе появилась абстрактная графика. Отдельные визуальные направления разработаны для родителей и педагогов: используется лаконичный визуальный язык с абстрактной графикой.

Анна Артюх, директор по внешним коммуникациям образовательной платформы «Учи.ру»: Для нас было важно не создавать визуальный образ «Учи.ру» заново, а развить то, что уже хорошо знакомо аудитории. При этом новая айдентика должна была стать достаточно гибкой для разных возрастов, образовательных задач и продуктов платформы. В результате появилась система, которая сохраняет узнаваемость бренда и дает возможность развивать новые направления внутри единого визуального образа.

Новая айдентика начнет внедряться с нового учебного года. Сначала изменения появятся в социальных сетях, имиджевых проектах, частично на главной странице платформы в неавторизованной зоне и в личном кабинете пользователя. Затем обновленный визуальный стиль распространится на остальные точки контакта с платформой.