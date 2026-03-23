23.03.2026 в 06:50

Ученым разрешат искать экстремистские материалы в сети

Соответствующие поправки внесут в закон

Минцифры предложило внести поправки, которые позволят искать экстремистские материалы в интернете, но только в рамках научной, исследовательской и правоохранительной деятельности. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ.

Поправки вносятся в закон «О противодействии экстремистской деятельности». Доступ к таким материалам будет допустим, если он осуществляется для борьбы с экстремизмом, его распространением или изучения соответствующих угроз.

Эксперты отмечают, что прежние поправки в КоАП, вводящие штрафы за умышленный поиск и получение доступа к экстремистскому контенту, создали правовую коллизию: даже правоохранители и специалисты, занимающиеся выявлением запрещенного контента, формально могли нарушать закон. Новые поправки призваны устранить это противоречие и легализовать их деятельность.

По словам специалистов, мониторингом подобных материалов занимаются не только силовые структуры, но и региональные центры управления, которые взаимодействуют с органами безопасности. Без предусмотренных исключений такая работа также могла подпадать под административную ответственность.

Летом прошлого года Владимир Путин подписал закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Так, штраф за умышленный поиск запрещенной информации, в том числе с использованием VPN, составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

