Госдума приняла закон, упрощающий запуск экспериментов с ИИ

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в РФ». Изменения направлены на установление экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций по направлениям, связанным с применением искусственного интеллекта. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале этого года и принят в первом чтении в апреле.

Документ предусматривает исключение «правового барьера» как обязательного условия для создания экспериментальных правовых режимов. «Таким образом, устраняется одно из ключевых препятствий для внедрения передовых технологий, в частности искусственного интеллекта, в областях, где нормативное регулирование еще не сформировано. Это позволит провести апробацию таких направлений, как эксплуатация беспилотной наземной техники в аэропортах и обработка промышленных данных в условиях, максимально приближенных к реальным, но с четко определенными правилами регулирования», — рассказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

В рамках экспериментальных правовых режимов правительство дает возможность определенным компаниям на конкретной территории и на определенное время соблюдать законодательство с рядом особенностей, позволяющих применять технологии. «Предлагается расширить возможности установления специального регулирования в рамках данных режимов, что предполагает более удобную адаптацию правовой базы к специфическим условиям эксперимента», — рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его слова приводит ТАСС.

Согласно закону, срок действия экспериментальных правовых режимов увеличивается с трех до пяти лет. Закон также вводит новое основание для прекращения статуса субъекта ЭПР — мотивированное обращение самого субъекта.