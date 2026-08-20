Ученые выявили связь роста ДТП с выходом крупных альбомов на Spotify

Исследователи из Гарвардской медицинской школы выявили связь между выходом крупных музыкальных релизов на Spotify и ростом смертности в ДТП в США. Они проанализировали 233,8 тыс. смертельных аварий за 2017−2022 годы и сопоставили данные с активностью пользователей Spotify, сообщает Engadget.

В дни выхода десяти наиболее популярных альбомов число смертельных ДТП оказалось примерно на 15% выше базового уровня. Так, в ходе исследования, охватывающего десять дат выхода альбомов, ученые зафиксировали примерно 182 дополнительных смертельных случая по сравнению с базовым уровнем. При этом в первый день выхода крупных альбомов объем прослушивания музыки в США увеличивался на 43%.

Авторы работы предполагают, что причиной может быть отвлечение водителей на управление музыкой — со смартфонов или автомобильных мультимедийных систем. Особенно заметный рост смертельных аварий наблюдался среди молодых водителей и мужчин, а также в случаях, когда в машине находился только один человек.

При этом исследователи подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь между использованием Spotify и ДТП. На результаты могли повлиять и другие факторы, которые невозможно было полностью учесть. Тем не менее авторы считают, что требуется дальнейшее изучение влияния стриминговых сервисов и автомобильных интерфейсов на внимание водителей.

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