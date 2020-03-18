Убытки российского ивент-рынка от коронавируса могут достигнуть 20 млрд рублей

Участники российского рынка ивент-маркетинга прогнозируют его убытки от распространения нового типа коронавируса в 10−20 млрд руб. В первую очередь вынужденные каникулы затронут небольшие компании, которые могут не пережить перерыва. Восстановление рынка будет медленным, однако это может привести к изобретению новых форматов и диджитализации ивент-индустрии.

Сокращение рынка в два раза

Прогнозировать развитие ситуации сейчас сложно, но однозначно можно сказать, что максимальные ущерб и риски несут сами ивент-агентства, считает коммерческий директор агентства brandnew и председатель REMA (Russian Event Marketing Association, Российская ассоциация событийного маркетинга) Артем Минасян. По его словам, наиболее крупные потери — у организаторов зарубежных поездок, отменяются 100% таких проектов. Кроме того, доля отмен и переносов у организаторов крупных конференций и корпоративов доходит до 70%.

По оценке сооснователя ивент-агентства DEPARTAMENT Павла Недостоева, объем всего рынка ивент-маркетинга в России составляет 40−60 млрд руб. в год. За три-пять месяцев вынужденных каникул рынок недополучит около 30% годового оборота — 15−20 млрд руб., уверен он. «Сюда входит и упущенная потенциальная прибыль в размере 20−30% от оборота, и риски по уже понесенным расходам, которые в большинстве случаев заказчики не компенсируют», — уточнил Недостоев.

Более скромную оценку объему рынка ивент-маркетинга в России дает управляющий партнер ПРО-Интерактив Игорь Лютенко — 20 млрд руб. в год. По его мнению, рынок «сожмется» более чем вполовину — убытки составят 12−14 млрд руб. Артем Минасян считает, что сокращение рынка будет на уровне 20% - на 10−20 млрд руб.

Что отменили? В мире уже отменено или перенесено 813 мероприятий самого разного уровня и разной отраслевой направленности. По количеству отмененных в 2020 году значимых мероприятий по данным на середину марта лидируют Италия, США, Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом говорится в исследовании о влияния коронавируса на ивент и выставочную индустрию, проведенном коммуникационной группой . По данным компании, в наибольшей степени ситуация повлияла на события мира культуры и спорта, как в силу их высокой доли среди прочих мероприятий, так и в силу массовости. В меньшей степени оказались затронуты такие отрасли, как luxury, машиностроение, наука, образование, строительство, недвижимость, вооружение, ТЭК и прочие. В связи с распространением коронавируса в Москве указом мэра Сергея Собянина запретили проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек. Кроме того, в России был отменен Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а, например, шоу «Вечерний Ургант» решило отказаться от участия в съемках зрительного зала.

Перенос мероприятий не спасает от убытков

Минасян отмечает, что индустрия развлечений терпит убытки сразу по ряду факторов: перенос на неопределенный срок или отмена проектов, а также рост курса доллара. И если с первым ситуация может стабилизироваться к лету, и компании начнут более активно тратить бюджеты на мероприятия, которые не были израсходованы ранее и выделялись на календарный год, то рост доллара напрямую влияет на бюджет компаний-заказчиков, предупредил он.

По данным исследования iMARS, около половины запланированных на 2020-й год значимых мероприятий перешли в статус «перенесено», причем львиная доля — на неопределенный срок. Лидерами по такой «не радикальной» мере стали Россия, Италия и США. Возглавляет рейтинг Китай.

Что касается убытков ивент-агентств, то, по словам представителя коммуникационной группы iMARS в странах АТР Александра Казюхина, вероятность их получения есть, когда мероприятие отменяется за очень короткий срок. «Все зависит от условий договора с заказчиком — либо уже понесенные на организацию затраты могут быть компенсированы — тогда агентство выходит в ноль, либо нет», — отметил Казюхин.

Однако если по поводу забронированных предоплатой подрядчиков, закупленного для декора материала или понесенных командировочных и транспортных расходов ещё есть надежда получить компенсацию, то средства, потраченные на креатив, подготовку тендерного предложения и само участие в тендере, затраты на персонал, уже

подключенный к проекту — это средства, выброшенные на ветер, уверен Игорь Лютенко. По его словам, в 90% договоров эти условия не прописываются.

Николай Ворожейкин, исполнительный директор iMARS: К слову, сам по себе перенос сроков проведения мероприятий «на неопределенный срок» вовсе не исключает их полной отмены в 2020 году, спустя еще какое-то время. И дело не только в возможной реализации самых негативных прогнозов по распространению коронавируса. Очевидно, что технически крайне сложно будет запланированные на весь год мероприятия провести все разом, скажем, в четвертом квартале года.

Восстановление будет медленным, если рынок не будет переизобретен

Российский ивент-рынок реагирует на происходящие события с некоторой задержкой, отметил Александр Казюхин. Это обусловлено тем, что контракты заключаются по итогам тендеров, а закупочные процедуры готовятся за несколько месяцев до мероприятий. «Даже сейчас продолжают публиковаться тендеры на организацию мероприятий крупного масштаба, а также на ивенты в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой», — сказал он.

Однако наблюдающиеся тенденции неутешительны, считает Артем Минасян. По его мнению, большинство ивент-агентств могут прекратить деятельность до окончания кризиса, взяв вынужденные каникулы на 3−4 месяца. Если же вирус, продолжит распространение вплоть до осени, то о традиционном ивент бизнесе на какое-то время придется забыть и придумывать иные способы взаимодействия с клиентом, чтобы найти временную альтернативу классическим мероприятиям, указал Павел Недостоев.

Восстановление ивент-рынка с учетом того, что значительное число мероприятий имеет международный статус, будет очень медленным, подчеркнул Казюхин. «Даже по мере возобновления проведений мероприятий количество участников будет значительно меньше, чем могло быть до коронавируса», — сказал он. Игорь Лютенко уверен, что рынок просядет больше, чем на половину.

Игорь Лютенко, управляющий партнер «ПРО-Интерактив»: Многие компании не без удовольствия отменят внутренние мотивационные или обучающие мероприятия, многие проведут их онлайн, кто-то вовсе решит переждать. Ситуация, к которой мы дрейфуем, мне очень сильно напоминает 2008 год. Тогда практически весь ивент состоял из частных и BTL-мероприятий: и день рождения любимого чада, и необходимость поддержания продаж — вот тот гарантированный уголь, который и тогда, и сейчас поддержит ивент-рынок.

Основатель и генеральный директор MAXIMICE Елена Мельникова считает, что возникшие трудности, наоборот, дают шанс создать что-то новое, уникальное, здоровое, а не устоявшееся и привычное. И это позволит вернуть все потери, приумножив результат. «Мы делаем всё, что в наших силах, для того, чтобы помочь нашим клиентам, вместе преодолеть кризис, предложить что-то совсем «бомбическое». Мы работаем и попытаемся в этот вынужденный брейк в большом бизнесе перегруппироваться, изменить структуру, перестроить команду, выбрать самых смелых, одарённых, работоспособных. Создать новый уникальный продукт, еще более креативный, инновационный», — подчеркнула Мельникова.

Как снизить убытки? В агентстве iMARS подготовили несколько советов для тех компаний, которые кризис затронул больше всего. В первую очередь, необходимо проявлять творческий подход к тому, как продолжать привлекать участников мероприятий, развивать бизнес и разработать следующие шаги, которые переформатируют активности и помогут адаптироваться к новым реалиям: Цифровизация. Компаниям нужно быть достаточно гибкими, чтобы перейти от обычной стратегии к созданию цифрового контента, разработке цифровых проектов и новых платформ.

Внутренний рынок. Компании должны искать новые проекты и взаимодействие с клиентами в регионах РФ, а также осваивать востребованные индустрии (например, фарминдустрия).

Аналитика. Снижение темпа активности в связи с сокращением мероприятий даёт уникальную возможность проанализировать собственную деятельность — прошедшие и потенциальные проекты на предмет качества. Также, компании могут подготовить передовые и инновационные решения и продукты для периода, когда пик пандемии пройдет и рынок маркетинговых мероприятий «оживёт», что в свою очередь, послужит толчком развития технологий в компаниях и в самой индустрии.

Рекламный рынок переносит ивенты из соображений безопасности

Игорь Лютенко считает, что рекламные мероприятия — это последнее, на что может повлиять коронавирус, так как они драйвят продажи. Если такие мероприятия уже запланированы, то двигаться к их реализации необходимо, пока не будет явного запрета на проведение каких-бы то ни было мероприятий вообще, уверен Лютенко. «Чем ближе организаторы подойдут к реализации, тем оперативнее они затем возобновят «подвешенную» подготовку. Следовательно — будут первыми в условиях оживающего рынка», — подчеркнул он.

Тем не менее, по словам Павла Недостоева, ситуация с коронавирусом уже повлияла на рекламный рынок достаточно сильно: все крупнейшие международные и локальные бренды уже отменили запланированные на ближайшее месяцы активности, и далее что-либо планировать никто не решается, даже если речь идет о мероприятиях с относительно небольшим количеством участников. Это делается из соображений безопасности, заключил он.

Среди отмененных или перенесенных мероприятий на рекламном рынке — Digital Brand Day, РИФ (Российский интернет фестиваль), Best Cases Conference, мероприятия Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), фестиваль «Белый Квадрат» и другие. Крупнейший в мире фестиваль рекламы «Каннские Львы», запланированный на конец июня 2020 года, может быть перенесен на октябрь.