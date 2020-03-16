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18+
16.03.2020 в 15:00

Фестиваль «Белый Квадрат» перенесли на июнь из-за коронавируса

Дедлайн приема работ, запланированный на конец марта, переносится на 31 мая

Проанализировав прогнозы развития ситуации, происходящей в мире в связи со вспышкой коронавируса, оргкомитет Международного фестиваля рекламы «Белый Квадрат» в Минске принял решение о переносе дат проведения конкурса.

«Белый Квадрат» — один из крупнейших фестивалей креативности в Восточной Европе, в течение многих лет объединяющий представителей индустрии коммуникаций из более чем 30 стран и дающий старт международному фестивальному сезону.

Алена Устинович, продюсер «Белого Квадрата», сообщила, что фестиваль состоится в июне.

Алена Устинович, Председатель Правления АКМА Беларуси, продюсер «Белого Квадрата»:

Мы надеемся на прогресс в борьбе с новым вирусом и стабилизацию ситуации, вызванной им в разных сферах жизни в разных странах. В данный момент нами принято решение перенести сроки проведения «Белого Квадрата» на июнь. Точные даты будут объявлены в середине апреля.

Мы планируем сохранить полный формат фестиваля с запланированными конкурсной, образовательной и культурной программами, которые будут модернизированы и усилены с учетом тенденций, происходящих в настоящее время во всем мире. Кроме того, кейсы, реализованные на тематику борьбы с эпидемией и последствиями коронавируса, мы решили принимать в номинацию Change for Good на безвозмездной основе. Примеры таких работ уже есть, первыми стали коллеги из Китайской Ассоциации Рекламы c кампанией Be strong, China!

Дедлайн приема конкурсных работ, запланированный на конец марта, переносится на 31 мая. Работы принимаются онлайн на официальном сайте. Подачу кейсов можно осуществить в семь конкурсов:

  • CREATIVE: Film, Print, Radio & Audio, Outdoor, Integrated, Branded Content and Entertainment;
  • BRANDING: Communication Design, Packaging Design, Digital & Interactive Design;
  • MARKETING: Brand Experience & Activation, PR, Direct, Innovations;
  • CREATIVE EFFECTIVENESS;
  • MEDIA: Channels, Excellence in Media, Media Campaign;
  • DIGITAL: Digital, Mobile, Creative Data;
  • CHANGE FOR GOOD.
Белый Квадрат
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