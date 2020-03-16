Фестиваль «Белый Квадрат» перенесли на июнь из-за коронавируса

Проанализировав прогнозы развития ситуации, происходящей в мире в связи со вспышкой коронавируса, оргкомитет Международного фестиваля рекламы «Белый Квадрат» в Минске принял решение о переносе дат проведения конкурса.
«Белый Квадрат» — один из крупнейших фестивалей креативности в Восточной Европе, в течение многих лет объединяющий представителей индустрии коммуникаций из более чем 30 стран и дающий старт международному фестивальному сезону.
Алена Устинович, продюсер «Белого Квадрата», сообщила, что фестиваль состоится в июне.
Алена Устинович, Председатель Правления АКМА Беларуси, продюсер «Белого Квадрата»:
Мы надеемся на прогресс в борьбе с новым вирусом и стабилизацию ситуации, вызванной им в разных сферах жизни в разных странах. В данный момент нами принято решение перенести сроки проведения «Белого Квадрата» на июнь. Точные даты будут объявлены в середине апреля.
Мы планируем сохранить полный формат фестиваля с запланированными конкурсной, образовательной и культурной программами, которые будут модернизированы и усилены с учетом тенденций, происходящих в настоящее время во всем мире. Кроме того, кейсы, реализованные на тематику борьбы с эпидемией и последствиями коронавируса, мы решили принимать в номинацию Change for Good на безвозмездной основе. Примеры таких работ уже есть, первыми стали коллеги из Китайской Ассоциации Рекламы c кампанией Be strong, China!
Дедлайн приема конкурсных работ, запланированный на конец марта, переносится на 31 мая. Работы принимаются онлайн на официальном сайте. Подачу кейсов можно осуществить в семь конкурсов:
- CREATIVE: Film, Print, Radio & Audio, Outdoor, Integrated, Branded Content and Entertainment;
- BRANDING: Communication Design, Packaging Design, Digital & Interactive Design;
- MARKETING: Brand Experience & Activation, PR, Direct, Innovations;
- CREATIVE EFFECTIVENESS;
- MEDIA: Channels, Excellence in Media, Media Campaign;
- DIGITAL: Digital, Mobile, Creative Data;
- CHANGE FOR GOOD.