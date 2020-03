Фестиваль «Белый Квадрат» перенесли на июнь из-за коронавируса

Алена Устинович, Председатель Правления АКМА Беларуси, продюсер «Белого Квадрата»:

Мы надеемся на прогресс в борьбе с новым вирусом и стабилизацию ситуации, вызванной им в разных сферах жизни в разных странах. В данный момент нами принято решение перенести сроки проведения «Белого Квадрата» на июнь. Точные даты будут объявлены в середине апреля.

Мы планируем сохранить полный формат фестиваля с запланированными конкурсной, образовательной и культурной программами, которые будут модернизированы и усилены с учетом тенденций, происходящих в настоящее время во всем мире. Кроме того, кейсы, реализованные на тематику борьбы с эпидемией и последствиями коронавируса, мы решили принимать в номинацию Change for Good на безвозмездной основе. Примеры таких работ уже есть, первыми стали коллеги из Китайской Ассоциации Рекламы c кампанией Be strong, China!