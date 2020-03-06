Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не будет проводиться в 2020 году. Его отменили на фоне эпидемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя оргкомитета форума Андрея Белоусова.

Такое решение принято в целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах — участницах форума. При этом на официальном сайте форума сообщений об отмене пока нет.

Пресс-служба Смольного: Для Петербурга это крайне неприятное известие. Каждый Международный экономический форум для нашего города — это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Но мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума. Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение Правительства Российской Федерации.

ПМЭФ должен проходить с 3 по 6 июня. Это один из наиболее крупных и представительских экономических форумов, проводящихся на территории России. За годы его проведения в нем в общей сложности принимали участие лидеры более двух десятков стран.

Ранее стало известно, что фестиваль «Каннские Львы» состоится несмотря на коронавирус. Он пройдет в соответствии с графиком 22−26 июня в Каннах, во Франции. Однако эта позиция актуальна лишь на текущий момент времени.