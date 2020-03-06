Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.03.2020 в 07:00

Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

Власти последовали рекомендациям ВОЗ

2

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не будет проводиться в 2020 году. Его отменили на фоне эпидемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя оргкомитета форума Андрея Белоусова.

Такое решение принято в целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах — участницах форума. При этом на официальном сайте форума сообщений об отмене пока нет.

Пресс-служба Смольного:

Для Петербурга это крайне неприятное известие. Каждый Международный экономический форум для нашего города — это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Но мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума. Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение Правительства Российской Федерации.

ПМЭФ должен проходить с 3 по 6 июня. Это один из наиболее крупных и представительских экономических форумов, проводящихся на территории России. За годы его проведения в нем в общей сложности принимали участие лидеры более двух десятков стран.

Ранее стало известно, что фестиваль «Каннские Львы» состоится несмотря на коронавирус. Он пройдет в соответствии с графиком 22−26 июня в Каннах, во Франции. Однако эта позиция актуальна лишь на текущий момент времени.

Коронавирус ПМЭФ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.