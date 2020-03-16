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18+
16.03.2020 в 11:15

Шоу «Вечерний Ургант» решило отказаться от зрителей

Создатели передачи стремятся обезопасить своих зрителей от распространения коронавируса

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Вечернее развлекательное шоу «Вечерний Ургант» решило отказаться от приглашения зрителей на свои передачах, сообщается в официальном Instagram шоу. Создатели передачи пошли на этот шаг для предотвращения распространения коронавируса.

Реакция зала, как пишут авторы шоу, является неотъемлемой частью передачи, но здоровье и благополучие поклонников программы сейчас гораздо важнее. С завтрашнего дня все съемки будут проходить без аудитории.

Как напоминает РБК, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом к вечеру 15 марта в России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом. В Москве и Подмосковье обнаружено 25 и семь заболевших соответственно.

За последние сутки выявлено еще четыре новых случая. Три — в Московской области и один — в Тюменской. В столице введен запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников от пяти тыс. человек. Прибывающие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании должны пройти обязательную самоизоляцию.

Вечерний Ургант массовка
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