«Каннские Львы» могут быть перенесены на 26-30 октября

Крупнейший фестиваль рекламы и креативности по-прежнему запланирован на 22−26 июня. Но оргкомитет, продолжая внимательно следить за ситуацией и выполнять все указания работников здравоохранения и чиновников, разработал план «Б».

Альтернативные даты проведения «Каннских Львов» — 26−30 октября 2020 года. Если такое решение будет принято, оргкомитет объявит это не позднее 15 апреля 2020 года. На данный момент работа продолжается в штатном режиме в тесном сотрудничестве с мэрией Канн и французскими властями.