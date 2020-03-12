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12.03.2020 в 13:25

«Каннские Львы» могут быть перенесены на 26-30 октября

Оргкомитет фестиваля сообщил о планах на случай усложнения ситуации с COVID-19

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Крупнейший фестиваль рекламы и креативности по-прежнему запланирован на 22−26 июня. Но оргкомитет, продолжая внимательно следить за ситуацией и выполнять все указания работников здравоохранения и чиновников, разработал план «Б».

Альтернативные даты проведения «Каннских Львов» — 26−30 октября 2020 года. Если такое решение будет принято, оргкомитет объявит это не позднее 15 апреля 2020 года. На данный момент работа продолжается в штатном режиме в тесном сотрудничестве с мэрией Канн и французскими властями.

Саймон Кук, управляющий директор Cannes Lions:

В настоящее время все наши планы выполняются в соответствии с графиком, и мы все еще работаем над Cannes Lions 2020, который запланирован на 22 июня. Однако, поскольку глобальная ситуация постоянно меняется, мы хотим быть откровенными о наших планах действий в чрезвычайных ситуациях.

Мы проконсультировались с нашими клиентами и партнерами и подготовились соответствующим образом, приняв меры для обеспечения гибкости, если она нам понадобится. Как всегда, безопасность всех вовлеченных сторон является нашим главным приоритетом, и любое решение, которое мы примем, будет отражать это.

Каннские львы
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