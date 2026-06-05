Объем выручки виртуальных операторов в 2025 году достиг 111 млрд рублей

В 2025 году объем выручки MVNO (mobile virtual network operator, виртуальный оператор мобильной связи) в России составил 111 млрд руб. На этом рынке работает 40 млн сим-карт, из них 26,3 млн штук используются людьми, остальные — межмашинные сим-карты, вставленные в банкоматы, шлагбаумы или автомобили. В прошлом году услуги виртуальной мобильной связи в РФ предоставляли 60 компаний. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра ComNews Research.

Квази-MVNO — это дочерние компании операторов связи. На долю Yota («дочка» «Мегафона»), MVNO «Ростелекома» (реализуется на базе инфраструктуры Т2, который является «дочкой» «Ростелекома») и МГТС (входит в группу МТС) пришлось свыше 11,2 млн абонентских сим-карт и порядка 66 млрд руб. выручки. Абонентская база независимых от операторов связи MVNO достигла 15,07 млн абонентских сим-карт и 43,4 млрд руб. выручки.

Ранее сообщалось, что число абонентов MVNO в России к концу 2025 года выросло на 51% год к году, до 25,5 млн сим-карт. Доля виртуальных операторов составила около 9,4% от всех пользователей мобильной связи в РФ.