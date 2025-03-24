«У канала должно появиться лицо»: как заработать на рекламе в Telegram

Рынок Telegram-каналов активно растет, но и конкуренция на нем ужесточается. Чтобы выжить, и начинающим, и опытным авторам приходится менять подход к созданию контента. Один из вариантов развития — сделать канал более авторским, чтобы за проектом подписчики видели живого человека. Почему это работает, как развивать и монетизировать Telegram-каналы в новых условиях, Sostav рассказала автор блога «О бизнесе в Telegram» и создатель сети телеграм-каналов Анна Шамардина.

Готовимся конкурировать

Telegram остается перспективной платформой для бизнеса на контенте. Это практически суперапп, который включает в себя мессенджер, переписки, новости и каналы на самые разные темы. Он продолжает привлекать аудиторию: по данным Mediascope на январь 2025 года, среднедневной охват Telegram вырос до 55,2% населения России — каждый день в мессенджер в среднем заходит почти 68 млн человек. Он занимает третье место в рейтинге популярных интернет-ресурсов в стране — после WhatsApp и «Яндекса».

Вслед за вниманием аудитории в Telegram перетекают и рекламные бюджеты: согласно оценке eLama и AdVisor, за первые три квартала 2024 года объем рекламного рынка в мессенджере достиг 6,4 млрд руб. Пока оценок оборота рынка по итогам всего 2024 года нет, но, согласно прогнозу eLama и Ассоциации блогеров и агентств (АБА), он мог достичь 12,8 млрд рублей. При этом только с «Яндексом» авторы Telegram-каналов заработали на рекламе в прошлом году 1,7 млрд руб. Рекламные деньги позволяют владельцам каналов развивать контент и привлекать новую аудиторию.

Но зарабатывать на этом рынке стало сложнее. Если 3−4 года назад можно было создать канал с вторичным контентом, дешево привлечь туда подписчиков и все еще рассчитывать на органический рост и интерес рекламодателей, то сейчас конкуренция выросла, и приходится быть изобретательнее.

Чтобы раскрутить канал и зарабатывать на рекламе, нужно соответствовать нескольким критериям:

перспективная тематика;

уникальный контент;

интересная, «цепляющая» подписчиков концепция;

грамотное продвижение.

Выбираем перспективную нишу

В Telegram все очень прозрачно: с помощью данных TGStat или Telemetr можно проанализировать и скопировать любую успешную бизнес-модель.

Если задача канала — заработок на рекламе, то его тематика должна быть интересна широкой аудитории. Сложно надеяться на рекламный заработок с узконаправленным проектом: с одной стороны, негде будет привлекать подписчиков, с другой — некому продавать рекламу.

Прямо сейчас можно выделить несколько перспективных ниш:

психология (с уклоном в отношения полов);

искусство, литература;

здоровье, фитнес, ЗОЖ;

воспитание и развитие детей;

обустройство дома и дачи, дизайн интерьера.

А вот куда не стоит идти, по крайней мере, новичку — это финансы, экономика и бизнес. Чтобы запустить подобный канал, понадобится порядка 5 млн руб. на старте — с высоким шансом просто слить бюджет. В этой тематике почти нет внутреннего рынка (то есть другие каналы не придут рекламироваться к вам), а внешние рекламодатели работают с крупными игроками, потому что им неудобно возиться с десятками маленьких проектов. В итоге в новом канале, скорее всего, никто не будет покупать рекламу.

Привлекаем подписчиков

Чтобы продавать в канале рекламу, нужны подписчики — их придется где-то взять: в Telegram нет алгоритмов для органического продвижения, которые сами доставят ваш контент аудитории. Самый понятный и предсказуемый способ набрать подписчиков — купить рекламу в других каналах схожей тематики. Здесь стоит избегать двух распространенных ошибок:

Первая — закупка рекламы в некачественных каналах. Это приводит к плохой отдаче и высокой цене привлечения. А некоторые каналы могут нагнать вам в канал ботов, чтобы показать красивую статистику и продать рекламу еще раз.

Вторая — неумело сделанный рекламный креатив. Он приводит подписчиков по цене выше рынка, и канал начинает проигрывать: скажем, в тематике «психология» один подписчик стоит порядка 40 руб., а ваш канал привлекает их по 100 руб. — так окупаемость всего проекта становится дольше, чем у конкурентов.

Есть несколько бесплатных методов привлечения подписчиков: все гораздо более трудоемкие. Первый способ — «переливать» аудиторию с других платформ, на которых есть алгоритмы бесплатного продвижения, например из YouTube, TikTok, Instagram* (*запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Как правило, это платформы с видеороликами — в каждом видео можно делать призыв перейти в Telegram-канал за какой-то дополнительной пользой.

Этот способ неплохо зарекомендовал себя в таких тематиках, как здоровье, дача, мистика, «народные» методы. Например, с помощью ИИ можно сделать нейроаватар в виде деда, который рассказывает, как бороться с колорадским жуком, а в конце ролика призывает перейти в Telegram-канал. Делается много подобных видео (полностью нейросетями) и публикуются на YouTube, и оттуда люди переходят в канал.

Другой бесплатный способ привлечения аудитории — регулярная публикация статей на блог-платформах с призывом переходить в Telegram-канал. Наконец, самый долгий и трудоемкий метод — заходить в каналы близкой тематики и вручную оставлять комментарии от имени канала.

Есть еще обманчиво легкий, но неправильный путь: накрутка подписчиков ботами или «живыми» аккаунтами. Во-первых, через месяц такие «подписчики» покинут канал. Во-вторых, большие всплески и падения числа подписчиков увидят рекламодатели и не станут работать с вашим проектом.

Монетизируем канал

Существует две модели монетизации Telegram-канала: заработок только на рекламе и путем продажи собственных услуг или товаров. Официальная монетизация через Telegram Ads для владельцев каналов в России в настоящее время недоступна. Но даже если бы она заработала, доход от нее был бы мал. По пессимистическим расчетам, если Telegram забирает себе 50% дохода, а CPM начинается от одного евро, то владельцу канала остается около 50 руб. за тысячу просмотров. Для текущего рынка это очень мало.

Владельцам российских Telegram-каналов доступны четыре основных способа монетизации с помощью рекламы.

Прямая продажа рекламы другим каналам или внешним рекламодателям — выгодный, хотя и трудозатратный путь. CPM (стоимость рекламы за тысячу просмотров) здесь может быть максимальным, но придется заниматься этим каждый день: вести переписки в профильных чатах и группах, предлагать свой канал рекламодателям и отвечать на входящие заявки, торговаться, готовить или редактировать контент, самостоятельно делать маркировку, обрабатывать большой объем документов.

Рекламная сеть «Яндекса» (РСЯ). Преимущество этого способа — полная автоматизация, это почти пассивный способ заработка. Зарабатывать с сетью могут открытые и закрытые каналы от 1,5 тыс. подписчиков. Эту практику удобно совмещать с другими способами монетизации, например, ставить рекламу от РСЯ в те дни, когда нет прямой рекламы. Основной минус этой системы в том, что CPM может быть ниже, чем в прямой рекламе. Однако благодаря автоматизации появляется дополнительный пассивный доход и возможность монетизации в моменты простоя прямых продаж.

Внешние биржи, например, Telega᎐in — почти аналог прямых продаж, только с оплатой комиссии бирже. Этот способ доступен каналам от 1,5 тыс. подписчиков.

Партнерские программы, например, GetBlogger с вознаграждением за целевое действие. Это не самый доходный вариант, если только у вас нет крупного канала экономической, финансовой или бизнес-тематики.

Обычно основным доходом каналов становится реклама. Дополнительным способом монетизации каналов может быть продажа цифровых товаров. Например, это могут быть гайды, инструкции, сборники рецептов.

Персонализируем канал

Даже самое активное привлечение подписчиков не спасет канал, если контент в нем посредственный и неинтересный: последуют отписки и низкие охваты. Не стоит делегировать создание контента низкокачественным исполнителям за 3−5 тыс. руб. и вообще относиться к наполнению канала спустя рукава.

Один из вариантов решения проблемы с удержанием подписчиков — превратить канал в комьюнити. Идея в том, чтобы люди приходили в канал не только за контентом, но и за общением.

А лучший способ повысить показатели канала и одновременно защититься от копирования — сделать канал авторским. Мы видим, что, когда автор появляется в канале, показатели вовлеченности, отписок сразу улучшаются. Авторские посты могут быть не каждый день и не обязательно в формате видео — читатели чувствуют присутствие живого человека и в тексте.

Человеку нужен человек. На этом социальные сети всегда и основывались. А сейчас проблема многих каналов в безликости. Таким можно было быть пять лет назад, когда почти любой новый канал вызывал интерес. А сейчас, когда в каждой тематике сотни проектов, у канала должно быть лицо, чтобы стать успешным.