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25.10.2019 в 11:25

Twitter уменьшил количество рекламы для популярных пользователей

В настоящее время компания уже исправила алгоритм

Depositphotos

В Twitter признали, что они показывали меньше рекламы популярным пользователям, сообщает издание The Verge. Таким образом компания пыталась мотивировать их не уходить с платформы.

Как пояснили в социальной сети, методика показа рекламы была изменена, из-за этого популярные блогеры начали жаловаться на увеличение ее количества. Это произошло из-за того, что теперь реклама одинаково демонстрируется всем, кто пользуется соцсетью.

Twitter сделала это заявление вслед за раскрытием финансового отчета за третий квартал 2019 года. Компании предъявили претензии в низких доходах из-за проблем с рекламой и «слива» данных пользователей рекламодателям. По итогам третьего квартала прибыль компании выросла на 9% до $824 млн.

В середине лета Facebook, Google и Twitter объединились для борьбы с ненавистью. Крупные маркетологи, социальные сети и рекламные агентства сформировали коалицию Global Alliance for Responsible Media, целью которой стала борьба с разжиганием ненависти, издевательствами и расколом поддельного контента в Интернете.

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