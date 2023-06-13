Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Илья Романов
РРС специалист Хатин Дмитрий
Дмитрий Макаров

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.06.2023 в 05:40

Twitter будет платить за рекламу в комментариях

Соцсеть обновила рекламную стратегию

Twitter будет платить пользователям за размещение рекламы в ответах. На эти цели в компании выделили $5 млн, сообщил на своей странице владелец соцсети Илон Маск.

Маск отметил, что речь идёт именно о владельцах верифицированных аккаунтов. Засчитываться показы рекламы будут также только проверенным пользователям.

Такой способ монетизации контента стал частью новой рекламной политики гендиректора Twitter Линды Яккарино. Напомним, она заступила на должность в мае 2023 года, а ранее была главой отдела глобальной рекламы и партнерства в NBCUniversal.

В мае агентство GroupM сняло с Twitter статус платформы «высокого риска» для рекламных инвестиций после новости о смене генерального директора. Ранее это агентство и другие рекламные компании, такие как IPG и Omnicom Media Group, также рекомендовали своим клиентам приостановить расходы на рекламу в Twitter на некоторое время.

Twitter
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.