Twitter будет платить за рекламу в комментариях

Twitter будет платить пользователям за размещение рекламы в ответах. На эти цели в компании выделили $5 млн, сообщил на своей странице владелец соцсети Илон Маск.

Маск отметил, что речь идёт именно о владельцах верифицированных аккаунтов. Засчитываться показы рекламы будут также только проверенным пользователям.

Такой способ монетизации контента стал частью новой рекламной политики гендиректора Twitter Линды Яккарино. Напомним, она заступила на должность в мае 2023 года, а ранее была главой отдела глобальной рекламы и партнерства в NBCUniversal.

В мае агентство GroupM сняло с Twitter статус платформы «высокого риска» для рекламных инвестиций после новости о смене генерального директора. Ранее это агентство и другие рекламные компании, такие как IPG и Omnicom Media Group, также рекомендовали своим клиентам приостановить расходы на рекламу в Twitter на некоторое время.