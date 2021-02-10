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10.02.2021 в 10:00

Twitter начал тестировать голосовые чаты Spaces

В отличие от Clubhouse, на платформе будет строгая модерация

Twitter запустил в тестовом режиме аудиоплатформу Spaces — аналог соцсети с аудиочатами Clubhouse, которая набирает популярность последние несколько недель, пишет Business Insider Индия. Spaces работает на базе сервиса Periscope, о закрытии которого соцсеть объявила в декабре прошлого года.

Twitter стремится решить проблему буллинга и домогательств на онлайн-платформах, поэтому уделяет приоритетное внимание женщинам и людям из маргинальных сообществ, именно они стали первой тестовой группой, отмечает издание. В отличие от Clubhouse, в Spaces ожидается строгая модерация — пользователи могут жаловаться и блокировать других пользователей.

Пока Spaces доступна только для пользователей iOS, версия для Android будет доступна после окончания тестирования. Сейчас аудиоплатформой могут воспользоваться около 3 тыс. человек.

О том, что Twitter собирается конкурировать с Clubhouse, стало известно в ноябре 2020 года. Также в декабре соцсеть приобрела разработчика сервиса для видеосвязи Squad — с помощью приложения пользователи могут демонстрировать экран своего устройства собеседникам во время сеанса видеосвязи.

Twitter Spaces Clubhouse
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