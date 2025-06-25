Twitch ограничил качество видео для российских пользователей

Стриминговый сервис Twitch ввел новые ограничения для пользователей из России. Теперь как зрителям, так и авторам контента недоступна поддержка видео в высоком разрешении — FullHD и 4К. Об этом сообщили «Известия». Представители платформы объяснили это решение отсутствием коммерческой целесообразности в поддержке российского сегмента.

Ранее Twitch уже вводил подобные меры в других странах перед полным уходом с рынка. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что ситуация может негативно сказаться на доходах российских стримеров. По их мнению, платформа теряет привлекательность как инструмент монетизации.

Как отметила основательница агентства Breaking Trends и секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова, сложности с Twitch для российских стримеров стали системными. Она напомнила, что до этого платформа уже ограничивала возможности монетизации. По ее словам, предпринимаемые шаги делают сервис все менее пригодным для заработка на российском рынке.

В результате стримеры переходят на другие платформы — например, на YouTube, «ВКонтакте» или Trovo. Если ситуация не изменится, Twitch рискует окончательно потерять большую часть русскоязычного сообщества, считает Юлия Загитова.

Проблемы с заработком на Twitch наблюдались и за пределами России. Например, в ноябре 2024 года несколько популярных зарубежных стримеров пожаловались на резкое — до 95% — снижение доходов от рекламы на платформе.