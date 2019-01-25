tvzavr покажет блокчейн-фильм об основателе блокчейна

Онлайн-кинотеатр tvzavr разместит на блокчейн-платформе MoviesChain фильм об основателе блокчейна DECRYPTED. В основе сюжета — история о команде Агентства национальной безопасности (NSA), которая пытается уничтожить все криптовалюты разом. Они берут в заложники и пытают предполагаемого Сатоси Накамото — человека, придумавшего и разработавшего биткойн.

Производством фильма занимается британская компания Substantial Films. Партнеры договорились о сотрудничестве на проходящем в Майми кинорынке NATPE. Планируется, что черная комедия будет доступна на tvzavr уже в конце этого года.

В пресс-службе tvzavr рассказали, что в потенциальном актерском составе — Джон Малкович, Мэтью Люис, известный по фильмам о «Гарри Поттере», и Эд Скрейн, который играл Даарио Нахариса во втором сезоне «Игры престолов». Сейчас DECRYPTED находится этапе продакшна.

«На мой взгляд, этот проект интересен не только с художественной, но еще и с образовательной точки зрения, поскольку, рассказывает обычным зрителям историю возникновения и становления блокчейна. Мне кажется, это очень важно сегодня, когда технология распределенного реестра развивается так стремительно, особенно в киносреде», — говорит директор по контенту tvzavr Елена Хлебникова.

Блокчейн-технологиии будут применяться на всех этапах продвижения картины, от продюсирования до дистрибуции. Обычным способом фильм также будет распространятся, однако уже после релиза на tvzavr через технологию MoviesChain. Оплатить фильм можно как криптовалютой, так и обычными деньгами.

«Как кинопродюсер, я всегда нахожусь в поиске свежих и интересных путей взаимодействия с новой аудиторией. MoviesChain — это отличный пример распространения блокчейн-революции в киносреде. Я всячески поддерживаю децентрализацию отрасли и думаю, что MoviesChain — одна из главных платформ, которая стоит во основе этого движения», — говорит продюсер Substantial Films Фил Харрис.