Сделано в Türkiye: Турция планирует сменить международное наименование

Турецкие власти заявили о своих планах обратиться в ООН для официальной смены международного названия страны. По мнению президента Эрдогана, Türkiye лучше транслирует особенности местной культуры и народные ценности.

СМИ заметили, что новое написание страны уже можно увидеть на официальном сайте МИДа Турции. Ранее Эрдоган рекомендовал компаниям-экспортёрам на своих продукциях рекомендовал указывать обновлённую версию фразу «сделано в Турции» — «Made in Türkiye».

Также глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун своём аккаунте в Twitter объявил о запуске кампании «Hello Türkiye», посвящённой глобальному ребрендингу. В ролике подчеркивается значимость культурных корней страны и значимость нового названия для мирового туризма.

Некоторые медиа предположили, что отказ от привычного написания Turkey связан с ассоциацей страны с Днём благодарения или индейкой у западной аудитории. Единственная сложность, которая может возникнуть при адаптации ребрендинга для западного мира, это отсутствие буквы «Ü» в латинском алфавите.

Ранее в Турции в тестовом режиме запустился совместный проект Radisson Hotels и агентства Marvelous: в рамках sustainability-проекта о проблеме загрязнения местных пляжей рассказали ракушки.