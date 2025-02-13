ТЦ предложили маркетплейсам проводить совместные рекламные акции и делиться аналитикой

Торговые центры предложили онлайн-площадкам открывать ПВЗ по сниженной арендной ставке, проводить совместные рекламные акции и делиться аналитикой. Взамен ТЦ просят ограничить доставки определенных категорий товаров через такие ПВЗ в радиусе 5 км от торгового центра, сообщает Forbes.

Письма с соответствующими предложениями подготовила отраслевая организация «Союз Торговых Центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ, объединяет представителей отрасли, работающих в более 800 торговых центрах) к главам крупнейших российских маркетплейсов — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», AliExpress Россия, «Магнит Маркет» и Lamoda.

В письмах речь идет о налаживании «продуктивного диалога, направленного на формирование стратегического партнерства между торговыми центрами и маркетплейсами». Так, СТЦ предлагает маркетплейсам создать особые зоны выдачи онлайн-заказов (ПВЗ) в торговых центрах по сниженной арендной ставке. Также предлагается осуществлять доставку аутентичных брендовых товаров через фирменные магазины в ТЦ. «Мера будет способствовать увеличению трафика в ТЦ и обеспечит маркетплейсу удобные точки выдачи заказов», — говорится в письме СТЦ.

Предлагается проводить совместные рекламные кампании, мероприятия, акции и распродажи, презентации новых коллекций или брендов, объединить свои программы лояльности и делиться аналитическими данными. Взамен предлагается обеспечивать доставку дорогостоящих товаров, крупногабаритных, требующих специальных условий хранения или перевозки, а также проверки или настройки при получении, только через торговые центры.

Владельцы ПВЗ в успехе такого союза сомневаются. ПВЗ — формат, «который популярен у тех, кто идет с работы или в магазин, у мам с колясками», отмечает владелец около 300 пунктов в России Павел Чатулов. «Сомневаюсь, что клиенты выберут ПВЗ в торговом центре вне своего привычного маршрута», — добавляет он, категорически не согласившись с предложениями ТЦ. В Wildberries пообещали детально изучить предложенную инициативу.

В прошлом году в России снизилась посещаемость торговых центров. Mall Index, который отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, снизился в среднем на 2% год к году. Трафик в магазинах товаров для детей и электроники упал на 11% в годовом выражении, фешен-товаров — на 10%, продуктов питания — на 8%, товаров для дома — на 6%. Эксперты связывают снижение посещаемости ТЦ с развитием онлайн-торговли и магазинов шаговой доступности.