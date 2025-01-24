Россияне полюбили коричневые автомобили, но потеряли интерес к зеленым

В прошлом году доля продаж автомобилей белого, черного и серого цветов составила 65%, в 2023 году показатель был равен 68%. На машины белого цвета пришлось 28% в объеме продаж, черного — 22%, серого — 15%. Таковы данные исследования «СберАвто», которое есть в распоряжении Sostav.

Среди более ярких цветов самыми распространенными стали синий (8%), коричневый (7%), красный (5%) и зеленый (2%). На оранжевые, желтые и фиолетовые автомобили пришлось менее 1%.

Активнее всего у покупателей рос интерес к машинам коричневых оттенков (их доля увеличилась за год почти вдвое). Зеленый цвет второй год подряд показывает спад (за последние три года доля продаж таких автомобилей сократилась втрое).

Lada Granta и Hyundai Solaris россияне чаще всего покупают в белом цвете, Lada Niva — в зеленом. Среди автомобилей китайских брендов доминируют белые и серые оттенки, но также встречаются красные и синие варианты, особенно у моделей Omoda и Chery.

Доля автомобилей нестандартных цветов (не белых, черных или серых) выросла за год на 2%. Наиболее востребованные яркие расцветки можно увидеть у моделей Nissan Qashqai (красный цвет), Lada Vesta (оранжевый), Renault Sandero (бежевый), Nissan Juke (фиолетовый), Geely Monjaro (синий).

Ранее сообщалось, что россияне потратили на покупку автомобилей в 2024 году 4,6 трлн руб. Расходы на новые машины увеличились на 62,5% год к году.