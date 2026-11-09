В восьми регионах России мигрантам планируют запретить работать в такси

В 2027 году ограничения на работу иностранных граждан в такси планируется ввести в восьми регионах: Мордовии, Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской и Еврейской автономной областях. В Калужской области предлагается сохранить запрет на работу мигрантов курьерами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минтрудом.

В Мордовии ограничения на работу в такси объясняют аварийностью: за 2024−2025 годы в регионе зарегистрировали 24 ДТП с участием иностранных граждан, шесть из них закончились гибелью людей. В Чувашии меры связывают с необходимостью повысить квалификацию водителей, снизить аварийность и обеспечить занятость местных жителей. В Свердловской области среди причин называют наличие безработных квалифицированных работников транспортной отрасли.

В Калужской области запрет на работу мигрантов курьерами действует с 2022 года. По оценке региональных властей, он позволил высвободить более 2 тыс. рабочих мест, при этом дефицита кадров и жалоб работодателей не возникло. В Орловской области также планируют ограничить привлечение иностранцев к работе на отдельных видах транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

В 2026 году ограничения на работу мигрантов в такси действуют уже в 40 регионах. Кроме того, проект предусматривает общефедеральные запреты на привлечение иностранных работников в торговле табаком и алкоголем, а также в отдельных сферах обслуживания населения, включая общепит. Регионы смогут дополнительно вводить ограничения собственными нормативными актами.

По оценке экспертов, обнуление допустимой доли иностранных работников фактически означает запрет на их наем в соответствующих отраслях. При этом ограничения могут увеличить расходы бизнеса на привлечение персонала и стоимость услуг доставки. Однако в «Эксперт РА» отмечают, что региональные власти при принятии решений учитывают ситуацию на местных рынках труда.