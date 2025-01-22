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22.01.2025 в 14:38

Россияне потратили на покупку автомобилей 4,6 трлн рублей

Расходы на новые машины в 2024 году увеличились на 62,5%

В прошлом году траты россиян на покупку легковых автомобилей выросли на 62,5% в годовом выражении, до 4,6 трлн руб. В 2021 году показатель составлял 1,47 трлн руб., в 2023-м — 2,83 трлн руб., пишут «Известия».

Ежемесячная выручка от продажи легковушек начала увеличиваться с середины 2023 года. В 2024 году рост продолжился, пиковые значения были зафиксированы в марте (477 млрд руб.) и октябре (500 млрд руб.).

В прошлом году продажи Lada в деньгах выросли на 79,8%, до 547,3 млрд руб., в штуках — на 34%, до 439 тыс. машин. Лидером 2023 года был Chery, в 2024 году расходы на автомобили этой марки увеличились на 31%, продажи в штуках — на 32%. Среди иномарок лидировал Geely: продажи в денежном выражении выросли на 73,7%, в натуральном — на 59%.

На Lada Granta и Vesta россияне потратили 207,8 и 195,5 млрд руб., на Geely Monjaro и Haval Jolion — 214 и 200,6 млрд руб. соответственно, на Lixiang —188,2 млрд руб., на Mercedes-Benz — 153,6 млрд руб.

Разница между увеличением расходов и ростом объема продаж указывает на повышение цен на модели и изменение их комплектации. Средневзвешенная стоимость нового автомобиля за год выросла почти на 6%.

Ранее сообщалось, что в России в феврале вырастут цены на новые авто.

автомобили
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