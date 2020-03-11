ЦИК показала логотип и слоган общероссийского голосования по Конституции

Центральная избирательная комиссия 11 марта показала логотип и слоган общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции, пишет ТАСС.

Логотип выглядит как Конституция, изображенная в виде книги красного цвета с российским триколором. Здесь же есть надпись «общероссийское голосование» и его дата — 22 апреля. Слоган мероприятия — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Разработкой символики занималось агентство «ИМА-консалтинг».

Элла Памфилова, председатель ЦИК: Контракт [с «ИМА-консалтинг»] предусматривает не только создание логотипа и слогана кампании. Помимо логотипа и слогана, это около 30 информационно-разъяснительных роликов, порядка 10 динамических заставок, ролики для аудиоформатов и многие другие материалы для ведения кампании. Общая сумма контракта составила 35,8 млн рублей, но объем очень солидный.

Также журналистам продемонстрировали билборды, афиши, листовки и видеоролики, посвященные общероссийскому голосованию.

Госдума в третьем чтении приняла президентский закон о поправках к Конституции. В документе указывается, что парламент и Конституционный суд РФ получат больше полномочий, высшим должностным лицам будет запрещено иметь вид на жительство в других странах и другие поправки.

Также документ предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Оно назначено на 22 апреля.

Ранее источники РБК сообщали, что ЦИК предварительно одобрила именно эти логотип и слоган.