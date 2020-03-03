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18+
03.03.2020 в 11:30

«ИМА-консалтинг» разработал слоган и логотип общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК предварительно утвердил работу агентства

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предварительно утвердила слоган и логотип общероссийского голосования по поправкам в Основной закон, запланированного на 22 апреля, сообщает РБК.

Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Дизайн, по данным издания, разработало PR-агентство «ИМА-консалтинг». На заседаниях Центризбиркома вопрос лозунга и логотипа официально пока не рассматривался. Однако источник подтвердил разработку дизайна, который якобы уже получил одобрение ЦИК.

Отмечается, что логотип предвосхищает «скорые позитивные перемены» в России, связанные с внесением поправок. Его лаконичность говорит об официальном статусе голосования и призывает к осознанному подходу к голосованию. Стилизованное изображение Конституции обращено к нам таким образом, что напоминает щит, который оберегает страну, каждого гражданина, права и интересы россиян. Использование герба подчеркивает официальный статус мероприятия и вызывает желание принять участие в важном для страны голосовании.

Напомним, «ИМА-консалтинг» выиграл конкурс на проведения кампании по повышению явки избирателей на выборы президента. Тогда компания предложила привлекать избирателей на участки при помощи мемов и селфи-акций.

ИМА-консалтинг конституция
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