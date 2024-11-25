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25.11.2024 в 14:50

Для цифрового рубля могут создать отдельное приложение

Виртуальную валюту сделают обязательной для внедрения во все банки России

Центробанк России готов обсуждать предложения и инициативы рынка по созданию единого мобильного приложения для операций с цифровым рублём. Об этом пишут «Ведомости».

Власти хотят сделать обязательным цифровой рубль для внедрения в банки с универсальной лицензией — к 1 июля 2026 года, с базовой — к 1 июля 2027 года. В Ассоциации банков России (АБР) заявили, что малые и средние кредитные организации столкнутся с тратами, размер которых несопоставим с объёмом их бизнеса. В АБР оценили стоимость реализации проекта для одного банка в 85−150 млн руб.

Ассоциация предлагает разработать единое приложение и создать удостоверяющие центры на стороне ЦБ или единого оператора. В результате кредитные организации смогут присоединиться к платформе и сократить ресурсы на создание инфраструктурных компонентов для использования цифрового рубля.

Центробанк готов проработать вопросы по запуску приложения и оптимизации архитектуры внедрения цифрового рубля, в том числе запуск удостоверяющего центра. Регулятор согласен участвовать во встречах с поставщиками программного обеспечения (ПО) для совместной проработки типовых решений.

Кроме того, ЦБ создал специализированный софт для встраивания в мобильное приложение самих банков. ПО предназначено для осуществления криптографических преобразований при операциях с цифровым рублём.

приложение цифровой рубль Центробанк России
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