Будущее корпоративных коммуникаций
23.03.2026 в 17:33

Цифровая реклама отличается повышенной навязчивостью

Восприятие контента существенно варьируется в зависимости от площадки размещения

Исследование было проведено на основе опросов, в которых приняли участие профессионалы из различных сфер маркетинга: рекламодатели, представители агентств, паблишеры и члены индустриальных комитетов. Они работают на позициях директоров, руководителей отделов и менеджеров.

Кроме того, были опрошены потребители — мужчины и женщины в возрасте от 16 до 65 лет, проживающие в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Агентство маркетинговых исследований ORO представило новым отчетом «Медиавзгляд». Онлайн‑реклама по‑прежнему имеет стойкий негативный образ: пользователи чаще связывают ее с навязчивостью, повторяемостью и избыточным количеством рекламных сообщений. Ключевыми драйверами критического отношения к цифровым форматам остаются объем показов и частота контактов с аудиторией.

Степень раздражения заметно варьируется в зависимости от цифрового канала. В группу избыточных и раздражающих каналов попали OLV‑видеореклама, баннеры и реклама в лентах и сторис соцсетей, музыкальные сервисы, геомедийные размещения, мессенджеры и классические баннеры.

Минимальное раздражение вызывают интеграции в приложениях продуктового ретейла и метавселенных, которые воспринимаются значительно органичнее среднерыночных показателей. Умеренно-нейтральное отношение сохраняется к e-commerce площадкам, инфлюенс-маркетингу, подкастам и стриминговым сервисам.

В то же время экспертное сообщество демонстрирует иные приоритеты. В профессиональном рейтинге лидерство захватила реклама у блогеров. Высокие оценки также получили OLV-видео и мессенджеры, причем последние показали наиболее динамичный рост. Замыкают топ-5 предпочтений индустрии Smart TV и сегмент электронной коммерции.

Марина Острижнюк, руководитель проектов направления «Коммуникация» в ORO:

В условиях растущего раздражения от чрезмерной онлайн-рекламы, брендам важно выбирать каналы, которые соответствуют предпочтениям потребителей и являются менее агрессивными, чем такие, как реклама в онлайн-играх.

Более нативные варианты, гармонично интегрированные в пользовательский опыт, могут стать эффективным инструментом для создания долгосрочных отношений с аудиторией.

Мы уже наблюдаем, что рекламодатели заинтересованы в увеличении бюджетов в такие форматы, в частности, в рекламу в продуктовых магазинах.

