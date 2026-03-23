Цифровая реклама отличается повышенной навязчивостью

Методология исследования Исследование было проведено на основе опросов, в которых приняли участие профессионалы из различных сфер маркетинга: рекламодатели, представители агентств, паблишеры и члены индустриальных комитетов. Они работают на позициях директоров, руководителей отделов и менеджеров. Кроме того, были опрошены потребители — мужчины и женщины в возрасте от 16 до 65 лет, проживающие в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Агентство маркетинговых исследований ORO представило новым отчетом «Медиавзгляд». Онлайн‑реклама по‑прежнему имеет стойкий негативный образ: пользователи чаще связывают ее с навязчивостью, повторяемостью и избыточным количеством рекламных сообщений. Ключевыми драйверами критического отношения к цифровым форматам остаются объем показов и частота контактов с аудиторией.

Степень раздражения заметно варьируется в зависимости от цифрового канала. В группу избыточных и раздражающих каналов попали OLV‑видеореклама, баннеры и реклама в лентах и сторис соцсетей, музыкальные сервисы, геомедийные размещения, мессенджеры и классические баннеры.

Минимальное раздражение вызывают интеграции в приложениях продуктового ретейла и метавселенных, которые воспринимаются значительно органичнее среднерыночных показателей. Умеренно-нейтральное отношение сохраняется к e-commerce площадкам, инфлюенс-маркетингу, подкастам и стриминговым сервисам.

В то же время экспертное сообщество демонстрирует иные приоритеты. В профессиональном рейтинге лидерство захватила реклама у блогеров. Высокие оценки также получили OLV-видео и мессенджеры, причем последние показали наиболее динамичный рост. Замыкают топ-5 предпочтений индустрии Smart TV и сегмент электронной коммерции.