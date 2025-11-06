«Циан» запустил рекламную кампанию сервиса по подбору и сопровождению покупки квартиры

«Циан» запустил федеральную рекламную кампанию 360º, которая посвящена бесплатному сервису по подбору и сопровождению сделки при покупке новостройки. Консультанты по новостройкам помогают пользователям выбрать квартиру и пройти весь путь покупки — от поиска выгодных предложений и скидок до помощи с документами перед сделкой. Об идее и реализации рекламной кампании Sostav рассказала команда «Циан».

Ключевая идея кампании — показать, что в разнообразии предложений на рынке легко растеряться. Сегодня покупатели выбирают между разными форматами планировок, условиями покупки, локациями, сроками сдачи, вариантами отделки и дополнительными преимуществами — от кладовок до машиномест. Из-за этого процесс часто сопровождается неуверенностью и страхом ошибиться.

Дмитрий Стриженов, руководитель бренд-маркетинга «Циана»: В центре ролика — визуальный хук «синих очков», которые помогают сосредоточиться на нужном и важном, позволяют «разглядеть» подходящую новостройку на сложном рынке недвижимости. Консультанты «Циана» обращают внимание на нюансы, видят все детали и находят лучший вариант.

Кампания охватывает все ключевые каналы: помимо ТВ, коммуникация представлена в наружной рекламе, метро, диджитал-среде, а также в шоу и интеграциях у блогеров.

Команда проекта

«Циан» (клиент)

Руководитель бренд-маркетинга: Дмитрий Стриженов

Бренд-менеджер: Арина Ежова

Лид продуктового маркетинга | Вертикаль «Новостройки»: Алена Добрынина

Продуктовый маркетолог | Вертикаль «Новостройки»: Анна Петрова

Медиаменеджер: Юлиана Федотова

Младший медиа-менеджер: Анастасия Попова

Креативный редактор: Екатерина Калихевич

Руководитель группы исследователей | Вертикаль «Новостройки»: Екатерина Ничаева

Исследователь: Светлана Горшкова

Старший продуктовый редактор | Вертикаль «Новостройки»: Лера Звёздочкина

Команда коммуникационного дизайна: Вадим Абдразакоа, Саша Машабер, Екатерина Коч, Лера Панакова

Агентство Friends и Stereotactic Production (креатив и продакшен)