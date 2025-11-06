Sostav.ru

06.11.2025 в 11:15

«Циан» запустил рекламную кампанию сервиса по подбору и сопровождению покупки квартиры

Сервис показывает преимущества бесплатной услуги консультанта по новостройкам в приложении

6
Реклама
АЙРИЭЛТОР ООО | www.cian.ru
erid:2W5zFGbmui8

«Циан» запустил федеральную рекламную кампанию 360º, которая посвящена бесплатному сервису по подбору и сопровождению сделки при покупке новостройки. Консультанты по новостройкам помогают пользователям выбрать квартиру и пройти весь путь покупки — от поиска выгодных предложений и скидок до помощи с документами перед сделкой. Об идее и реализации рекламной кампании Sostav рассказала команда «Циан».

Ключевая идея кампании — показать, что в разнообразии предложений на рынке легко растеряться. Сегодня покупатели выбирают между разными форматами планировок, условиями покупки, локациями, сроками сдачи, вариантами отделки и дополнительными преимуществами — от кладовок до машиномест. Из-за этого процесс часто сопровождается неуверенностью и страхом ошибиться.

Дмитрий Стриженов, руководитель бренд-маркетинга «Циана»:

В центре ролика — визуальный хук «синих очков», которые помогают сосредоточиться на нужном и важном, позволяют «разглядеть» подходящую новостройку на сложном рынке недвижимости. Консультанты «Циана» обращают внимание на нюансы, видят все детали и находят лучший вариант.

Кампания охватывает все ключевые каналы: помимо ТВ, коммуникация представлена в наружной рекламе, метро, диджитал-среде, а также в шоу и интеграциях у блогеров.

Команда проекта

«Циан» (клиент)

Руководитель бренд-маркетинга: Дмитрий Стриженов
Бренд-менеджер: Арина Ежова
Лид продуктового маркетинга | Вертикаль «Новостройки»: Алена Добрынина
Продуктовый маркетолог | Вертикаль «Новостройки»: Анна Петрова
Медиаменеджер: Юлиана Федотова
Младший медиа-менеджер: Анастасия Попова
Креативный редактор: Екатерина Калихевич
Руководитель группы исследователей | Вертикаль «Новостройки»: Екатерина Ничаева
Исследователь: Светлана Горшкова
Старший продуктовый редактор | Вертикаль «Новостройки»: Лера Звёздочкина
Команда коммуникационного дизайна: Вадим Абдразакоа, Саша Машабер, Екатерина Коч, Лера Панакова

Агентство Friends и Stereotactic Production (креатив и продакшен)

ЦИАН
Видео
