2 июля в Москве прошла 26-я церемония награждения Премии «Медиа-Менеджер России»

В этот вечер 48 легендарных «Чаек», символов профессионального признания и высших достижений в медиаиндустрии, взлетели на сцену, чтобы найти своих обладателей.

Среди гостей церемонии: руководители ведущих медиахолдингов, издательских домов, телерадиокомпаний, диджитал-платформ, представители рекламной и коммуникационной индустрии, органов государственной власти, общественных организаций, члены жюри и попечительского совета, лауреаты прошлых лет, номинанты и партнеры премии.

Торжественная церемония прошла в ресторане «Белладжио», где гостей ждали приветственный фуршет, музыкальная программа, награждение лауреатов премии, фото- и видеосъемка, а также теплое неформальное общение, которое уже стало доброй традицией премии. Вечер объединил профессионалов медиарынка, дав возможность не только поздравить лауреатов, но и обсудить новые идеи, проекты и перспективы развития отрасли.

Национальная премия «Медиа-Менеджер России» на протяжении более четверти века объединяет руководителей, которые определяют развитие отечественной медиаиндустрии. За годы своего существования она стала одной из самых авторитетных профессиональных наград страны, отмечающей не только личные достижения руководителей, но и успешные управленческие практики, инновационные проекты и вклад в развитие медиарынка.

26-я церемония награждения вновь подтвердила высокий статус премии как площадки для профессионального диалога, обмена опытом и признания лучших представителей отрасли.

Джемир Дегтяренко, председатель оргкомитета Национальной Премии «Медиа-Менеджер России»: Поздравляю всех лауреатов! Желаю вам новых достижений, ярких проектов, смелых решений и дальнейших успехов на благо российской медиаиндустрии. Искренне благодарю членов жюри и попечительского совета за ответственную, объективную и принципиальную работу. Именно благодаря их профессионализму были определены лауреаты 26-й премии. Особые слова благодарности — нашим партнерам, которые на протяжении многих лет поддерживают премию и помогают ей сохранять высокий статус одного из главных профессиональных событий медиаотрасли. Благодарю всю команду оргкомитета, которая на протяжении многих месяцев готовила эту церемонию, вкладывая в нее силы, опыт и душу.

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»: Премия «Медиа-Менеджер России» — это высочайшая оценка главных управленческих сил медиаиндустрии. В этом году в числе лауреатов — десять представителей «Газпром-Медиа Холдинга». И каждый из них — не просто профессионал высокого уровня, а человек, решения которого влияют на то, как развиваются российские медиа сегодня и какие стандарты задают завтра. На протяжении всей истории холдинга мы собирали сильнейших, и эти награды — подтверждение этого факта. Спасибо нашей команде — без вас этого бы не случилось.

Высшей награды премии — Гран-при — удостоен Виктор Шкулев, президент Shkulev Holding.

Еще 47 статуэток «Чайка» были вручены лучшим руководителям и экспертам медиаотрасли, чьи профессиональные достижения, управленческие решения, инновационные проекты и вклад в развитие индустрии получили высокую оценку экспертного сообщества:

Ольга Лазаренко, «АиФ на Кубани»;

Евгений Сидоров, «Афиша»;

Валерия Новикова, «Телекомпания Суббота»;

Захар Бабин, телеканал МУЗ-ТВ;

Каролина Соколова, «Х5 Медиа»;

Наталья Дмитриева, «СберСеллер»;

Дмитрий Орченко, «СберМаркетинг»;

Светлана Ермолаева, New Age Media Experts;

Сергей Абрамов, Easy Commerce;

Сергей Орехов, INTENTION;

Сергей Моисеев, «МарКом»;

Андрей Левин, «Норм Продакшн»;

Александра Новикова, «ТВ Хит Продакшн»;

Роман Бедретдинов, Sostav;

Григорий Туманов, «Правила жизни»;

Ирина Новикова, РАПСИ;

Татьяна Матвеева, «Институт развития интернета»;

Татьяна Цыварева, «ЦТВ»;

Александра Воронченко, «Москва Медиа»;

Анна Цыпцына, «ЭВЕРЕСТ»;

Алексей Крупенин, «ГПМ Реклама»;

Ирина Цеплинская, RWB;

Антон Комаров, ГК Russ;

Сергей Костров, Okko;

Юлия Цибизова, Magnetto.pro;

Анна Тупикина, «СберМаркетинг»;

Максим Русаков, «Телекомпания ПЯТНИЦА»;

Александр Костриков, «Редакция газеты "Вечерняя Москва"»;

Андрей Шимарский, «Редакция "Российской газеты"»;

Владимир Пичугин, «ГПМ Радио»;

Людмила Трусова, «ГПМ РТВ»;

Андрей Ивашкевич, Okko;

Екатерина Сиворатченко, «ГПМ Реклама»;

Александр Кормухин, «Газпром-Медиа Холдинг»;

Никита Мартынов, VOICE;

Полина Тризонова, «Газпром-Медиа Холдинг»;

Александр Леонов, «Т-Банк»;

Ксения Бродуленко, Департамент градостроительной политики города Москвы;

Артем Фатхуллин, «Сбербанк»;

Антон Коньшин, «ТПО Ред Медиа»;

Шаварш Алврцян, «Газпром-Медиа Холдинг»;

Команда РУДН;

Ольга Кудишина, Президентский фонд культурных инициатив;

Анастасия Власова, «Центр ДМ»;

Вячеслав Лащевский, АГТ;

Наталья Осипова, РАМУ;

Анна Грушина, «Московский журнал. История государства Российского».

Подробный список лауреатов, фотографии с церемонии награждения и самые яркие моменты премии доступны на официальном сайте и в Telegram-канале.

Поздравляем лауреатов 26-й Национальной премии «Медиа-Менеджер России» с заслуженной победой! Желаем новых профессиональных побед, вдохновения, успешной реализации самых амбициозных проектов, талантливых единомышленников и уверенного движения вперед. Пусть эта награда станет еще одной важной ступенью на пути к новым достижениям и большим свершениям.

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