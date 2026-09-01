Цены на букеты к 1 сентября выросли почти на 10%

Цены на букеты в российской рознице в преддверии 1 сентября выросли на 6−9% год к году. По данным Flowwow, средняя стоимость букета увеличилась на 6%, до 3,2 тыс. рублей, а «Платформа ОФД» зафиксировала рост среднего чека на 9%, до 4,3 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сильнее всего подорожали отдельные популярные виды цветов. Букет из роз в конце августа стоил в среднем 5,7 тыс. рублей, что на 13% больше, чем годом ранее, из хризантем — 4,2 тыс. рублей (+15%), из гербер — 3,8 тыс. рублей (+12%).

На динамику цен повлияло ослабление рубля, начавшееся в августе, а также ограничение импорта срезанных цветов из Армении. По оценке опрошенных «Ъ» экспертов, после запрета поставщики смогли переориентироваться на другие страны, в частности Кению, однако импортная продукция подорожала: оптовая цена кенийских цветов, например, выросла с 39 до 44 рублей за штуку.

Покупатели чаще выбирают бюджетные сорта и сезонные цветы: букет из пяти гладиолусов подорожал на 4%, до 2,71 тыс. рублей, а композиция из георгинов — на 21%, до 2,74 тыс. рублей. По оценке Panin Plants, продажи более доступных цветов к 1 сентября могут вырасти на 10−15% год к году.

День знаний остается одним из ключевых периодов для цветочной розницы — на него приходится около 5% годового оборота рынка. При этом в крупных торговых сетях цены на букеты к школьным линейкам, по данным АКОРТ, год к году не изменились, а ассортимент срезанных цветов с середины августа увеличился более чем вдвое.

По данным «Infoline-аналитики», общий объем продаж цветов в России по итогам января-июля 2026 года составил 266,5 млрд руб., снизившись на 0,2% год к году. В натуральном выражении реализация категории сократилась на 4% до 1,27 млрд.