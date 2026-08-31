Продажи цветов в России начали снижаться

Общий объем продаж цветов в России по итогам января-июля 2026 года составил 266,5 млрд руб., снизившись на 0,2% год к году, сообщил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В натуральном выражении реализация категории сократилась на 4% до 1,27 млрд, уточнил эксперт. Его слова приводят «Ведомости».

Снижение продаж происходит преимущественно в офлайн-магазинах. По оценке Бурмистрова, их оборот за семь месяцев уменьшился на 4,5%, тогда как продажи цветов в интернете выросли примерно на 26%. Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Алексей Федоров также отмечает переток спроса из офлайна в онлайн.

Одновременно растет стоимость покупки. По данным «Infoline-аналитики», средний чек на цветы в январе-июле увеличился на 3,5%, а количество покупок снизилось на 7,7%. «Платформа ОФД» фиксирует более высокий рост: медианный чек на букет в сетевой и несетевой рознице прибавил 9% до 4041 руб., при этом число покупок выросло на 1%.

В онлайне этот показатель вырос на 8% до 5255 руб., а количество покупок — на 14%, подсчитали в «Платформе ОФД». В целом онлайн-канал демонстрирует двузначные темпы роста. В первом полугодии GMV категории «Цветы» в «Яндекс еде» увеличился на 98% год к году, а количество заказов — на 90%. На Wildberries оборот категории в деньгах вырос более чем вдвое, а продажи в натуральном выражении — на 80%. На Ozon реализация живых цветов в штуках почти удвоилась, а Flowwow за январь-июль увеличил количество покупок примерно на 7%, а выручку — на 10%.

Снижение общего оборота Бурмистров связывает с ослаблением потребительской уверенности и замедлением роста реальных доходов: цветы не относятся к товарам первой необходимости, поэтому покупатели могут экономить на них.

Дополнительное давление на рынок оказывают высокая конкуренция, рост арендных и логистических расходов и зависимость от импорта, отмечает Федоров. При этом предпочтения россиян меняются незначительно: по данным «Купера», второй год подряд наиболее востребованными остаются тюльпаны, на которые приходится 52% заказов в категории.