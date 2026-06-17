ЦБ выпустил рекомендации по безопасному использованию ИИ в финансовом секторе

Банк России опубликовал рекомендации по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) финансовыми организациями. Это первый документ регулятора, в котором систематизированы риски применения ИИ, описаны возможные сценарии мошеннических атак и представлены подходы к обеспечению безопасности.

Особое внимание в рекомендациях уделено использованию ИИ в критически важных процессах, включая проведение платежных операций. ЦБ рекомендует предусматривать дополнительное подтверждение таких операций сотрудником организации, если применение ИИ связано с высокими рисками информационной безопасности.

Отдельный раздел документа посвящен работе с внешними поставщиками ИИ-решений. Регулятор считает, что участие моделей искусственного интеллекта в программах по выявлению уязвимостей повышает доверие к таким сервисам.

Кроме того, финансовым организациям рекомендовано разработать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с ИИ-технологиями.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств.