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17.06.2026 в 09:30

ЦБ выпустил рекомендации по безопасному использованию ИИ в финансовом секторе

Регулятор обозначил ключевые риски применения искусственного интеллекта

Банк России опубликовал рекомендации по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) финансовыми организациями. Это первый документ регулятора, в котором систематизированы риски применения ИИ, описаны возможные сценарии мошеннических атак и представлены подходы к обеспечению безопасности.

Особое внимание в рекомендациях уделено использованию ИИ в критически важных процессах, включая проведение платежных операций. ЦБ рекомендует предусматривать дополнительное подтверждение таких операций сотрудником организации, если применение ИИ связано с высокими рисками информационной безопасности.

Отдельный раздел документа посвящен работе с внешними поставщиками ИИ-решений. Регулятор считает, что участие моделей искусственного интеллекта в программах по выявлению уязвимостей повышает доверие к таким сервисам.

Кроме того, финансовым организациям рекомендовано разработать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с ИИ-технологиями.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств.

Банк России ИИ
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