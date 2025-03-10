Киносказка «Царевна-лягушка» возглавила российский прокат

Киносказка «Царевна-лягушка» режиссера Александра Амирова стартовала с первой строчки в российском кинопрокате. За прошедший уик-энд — с 6 по 9 марта — фильм собрал 204,5 млн руб. Картина обошла драму «Пророк. История Александра Пушкина», которая впервые с момента выхода заняла второе место рейтинга, заработав 152,3 млн руб. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

Фэнтезийная лента «Царевна-лягушка» представляет собой современную интерпретацию русской народной сказки с Валентиной Ляпиной и Никитой Кологривым в главных ролях. В центре истории — лягушка, живущая в пруду городского парка. Главная героиня обожает смотреть фильмы в летнем кинотеатре и однажды видит мультфильм, где такая же, как она квакушка, превращается в девушку, поймав стрелу. Вдохновившись, лягушка решает повторить чудо — и ей это удается, хотя вместо стрелы она ловит мяч для гольфа. В фильме также играют Александр Метелкин, Роман Курцын, Светлана Пермякова и другие.

Топ-3 лидеров кинопроката замыкает триллер «Красный шелк» Андрея Волгина, собравший 90,6 млн руб. Действие фильма разворачивается в 1927 году на Транссибирском экспрессе, где везут секретные документы, от которых зависит будущее СССР и Китая. Вместо обычных пассажиров в поезде едут разведчики и преступники, охотящиеся за ценными бумагами. В главных ролях — Милош Бикович, Гоша Куценко, Елена Подкаминская и Глеб Калюжный.