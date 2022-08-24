«Триколор» попросился в список обязательных сервисов для Smart TV

Власти уже расширили перечень онлайн-кинотеатров, предустанавливаемых на ввозимые в Россию Smart TV, включив в него Rutube и «VK Видео». Спутниковый оператор «Триколор» просит добавить в него и своё приложение, сообщает «Коммерсант».

В новый перечень обязательных для предустановки приложений на Smart TV вошли:

«Яндекс», IVI, «Первый», НТВ, Premier, «КиноПоиск», Wink, Okko, «Смотрим», More.tv, Start, Rutube, «VK Видео».

Приложение «Триколора» в список не попало. В связи с этим Национальная спутниковая компания (бренд «Триколор») предложила Минцифры расширить перечень приложений. Свою позицию в компании объяснили тем, что существующий список нарушает конкуренцию.

Директор по работе с госорганами «Триколор» Владимир Трунов пояснил, что критерии отбора приложений для предустановки непрозрачны, и в период кризиса предустановка «должна быть инструментом поддержки частных компаний, а не усиливать и без того доминирующее положение крупных игроков».

По мнению гендиректор TelecomDaily Дениса Кускова, включение «Триколора» в реестр выглядело бы намного логичнее, чем «VK Видео» и Rutube. Он отметил, что «VK Видео» и Rutube чаще смотрят с экрана смартфонов и планшетов, чем с телевизора, «поэтому сервисам предустановка на Smart TV не поможет».

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов считает, что предустановка значительно помогает в продвижении, особенно если речь идет о новом ресурсе. А «Триколор» начал активно развивать сервис только в прошлом году".

Закон о предустановке отечественного софта был принят в ноябре 2019 года. Он предусматривает установку производителями смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров Smart TV разных классов российского ПО.