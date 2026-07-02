Три цифровые среды вместо одной воронки: «Родная Речь» представит новую модель CJM

Как сегодня выглядит путь пользователя к покупке? Ответ на этот вопрос — на конференции «Код человечности» в новом исследовании о трансформации потребительского пути.

16 июля в Центре событий РБК пройдет ежегодная конференция «Код человечности», организованная группой компаний «Родная Речь». Одной из центральных тем программы станет трансформация пути пользователя к покупке: компания впервые представит новую модель анализа CJM и результаты исследования, посвященного изменениям потребительского поведения в цифровой среде.

В основе модели — рассмотрение потребительского пути через взаимодействие трех цифровых сред: поиска и ИИ, социальных платформ и электронной коммерции. Эксперты покажут, какую роль каждая из них играет на разных этапах принятия решения и как это влияет на присутствие бренда в пользовательском опыте.

Отдельное внимание будет уделено тому, как соотношение этих сред меняется в зависимости от категории товара или услуги — от FMCG и фешен до фармацевтических продуктов.

Нина Халтанова, директор по стратегическому планированию группы компаний «Родная Речь»: Сегодня путь пользователя формируется сразу в нескольких цифровых средах. Поиск и ИИ помогают сформулировать намерение, социальные платформы влияют на желание и восприятие брендов, а электронная коммерция становится пространством выбора и покупки. В рамках исследования мы рассматриваем, как эти среды взаимодействуют между собой, какая из них становится определяющей в разных категориях и как меняется роль бренда на пути пользователя.

Презентация исследования пройдет в рамках блока «От медиамикса к поведенческим измерениям» на конференции «Код человечности», которая состоится 16 июля в Центре событий РБК и онлайн.

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