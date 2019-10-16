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16.10.2019 в 15:20

Три полоски — три кости: adidas выиграл спор у японского бренда Adidog

Официально признано сходство до степени смешения по целому ряду параметров

adidas всегда очень яро оберегает свой бренд от любых посягательств как на свое честное имя, так и на логотип. Несмотря на то, что совсем недавно adidas в судебном порядке получил отказ в регистрации своего незамысловатого лого, он по-прежнему настроен радикально и никого не готов пустить на территорию трех полосок.

Бренд уже больше года ведет борьбу с японским товарным знаком Adidog, под которым продается одежда для собак. Изначально adidas ссылался на статью в японском законодательстве о запрете регистрации товарного знака, который может спровоцировать путаницу среди потребителей.

adidas утверждал, что из-за высокой степени сходства между его названием и названием марки Adidog потребители будут думать, что бренды связаны между собой, и Adidog принадлежит adidas.

Победа adidas в споре стала особенно очевидна, когда бренд инициировал отдельное разбирательство против adidog на тему использования своих культовых трех полосок, которые у Adidog тоже были — в виде трех косточек.

Фото: Amazon Фото: Amazon

Сейчас стало известно, что уполномоченные органы официально признали сходство двух торговых марок до степени смешения по целому ряду параметров — визуальному, аудиальному, продуктовому.

На данный момент в сети можно найти и такие товары: слово dog и уже две косточки, также расположенные по диагонали. Возможно, именно такую альтернативу для себя увидел японский бренд.

Фото: Aliexpress

Интересно, что за последнее время это далеко не первая борьба бренда за свой лого. Летом Европейский суд признал недействительным зарегистрированный ранее товарный знак adidas в виде трех полосок. По мнению суда, этот логотип «не содержит достаточных характерных особенностей», а представляет собой «обычный изобразительный знак».

В суд бренд обратился после того, как у него возникли споры с бельгийской компанией Shoe Branding Europe, в логотипе которой две подобных полоски.

adidas
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