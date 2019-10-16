Три полоски — три кости: adidas выиграл спор у японского бренда Adidog

adidas всегда очень яро оберегает свой бренд от любых посягательств как на свое честное имя, так и на логотип. Несмотря на то, что совсем недавно adidas в судебном порядке получил отказ в регистрации своего незамысловатого лого, он по-прежнему настроен радикально и никого не готов пустить на территорию трех полосок.

Бренд уже больше года ведет борьбу с японским товарным знаком Adidog, под которым продается одежда для собак. Изначально adidas ссылался на статью в японском законодательстве о запрете регистрации товарного знака, который может спровоцировать путаницу среди потребителей.

adidas утверждал, что из-за высокой степени сходства между его названием и названием марки Adidog потребители будут думать, что бренды связаны между собой, и Adidog принадлежит adidas.

Победа adidas в споре стала особенно очевидна, когда бренд инициировал отдельное разбирательство против adidog на тему использования своих культовых трех полосок, которые у Adidog тоже были — в виде трех косточек.

Сейчас стало известно, что уполномоченные органы официально признали сходство двух торговых марок до степени смешения по целому ряду параметров — визуальному, аудиальному, продуктовому.

На данный момент в сети можно найти и такие товары: слово dog и уже две косточки, также расположенные по диагонали. Возможно, именно такую альтернативу для себя увидел японский бренд.

Интересно, что за последнее время это далеко не первая борьба бренда за свой лого. Летом Европейский суд признал недействительным зарегистрированный ранее товарный знак adidas в виде трех полосок. По мнению суда, этот логотип «не содержит достаточных характерных особенностей», а представляет собой «обычный изобразительный знак».

В суд бренд обратился после того, как у него возникли споры с бельгийской компанией Shoe Branding Europe, в логотипе которой две подобных полоски.