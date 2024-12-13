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13.12.2024 в 07:25

Треть россиян почувствовала негативное влияние на свою компанию

Их доля снижается с 2022 года

34% россиян заявили, что заметили негативное влияние событий 2024 года на их компании. Позитивное влияние событий этого года отметили менее десятой части (9%) опрошенных. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса HH.ru.

Для сравнения, в 2022 и 2023 годах доля работников, отметивших негативное влияние, была больше — 62% и 42% соответственно. О позитивном влиянии в 2022 году сообщили 5% респондентов, а в прошлом — 11%.

Тех, кто не увидел изменений в компании в этом году или затруднился с ответом, в этом году примерно равное число — их доля составляет 30% и 28% соответственно.

55% респондентов рассказали, что в этом году в их компаниях не было сокращений. О массовых сокращениях сообщили менее десятой части россиян (9%). При этом выборочные увольнения сотрудников стабильны в последние три года — в среднем о них сообщают по 17% респондентов.

Массовые сокращения чаще прочих отмечали менеджеры по продажам (13%) и ИТ-специалисты (11%). О выборочных больше всего сообщали представители закупок и сферы туризма и общепита (по 24%). О том, что увольнений не было, чаще других рассказывали представители сферы управления персоналом (65%), юристы и рабочий персонал (по 60%).

Ранее сообщалось, что только 9% опрошенных российских работодателей в этом году собираются выплатить 13-ю зарплату всем своим сотрудникам. Примерно треть компаний (30%) намерены дать годовые премии всем своим сотрудникам.

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