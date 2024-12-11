Лишь 9% работодателей в России намерены выплатить сотрудникам 13-ю зарплату

Всего 9% опрошенных российских работодателей в этом году собираются выплатить 13-ю зарплату всем своим сотрудникам. 10% компаний «будут действовать выборочно». Таковы данные исследования сервиса SuperJob, их публикует «Прайм».

63% респондентов заявили, что вообще не планируют выплачивать 13-ю зарплаты, а 18% участников опроса пока затруднились с ответом или еще не приняли решения.

Аналитики также выяснили, что примерно треть компаний (30%) намерены дать годовые премии всем своим сотрудникам, а 22% организаций сделают это выборочно, премировав отдельные подразделения или работников.

23% работодателей не будут выплачивать никаких премий, а четверть участников опроса либо еще не решили, либо затруднились ответить.

Согласно данным исследования, по сравнению с октябрем 2024-го число россиян, ожидающих выплаты 13-й зарплаты, снизилось с 52% до 42%. Однако среди тех, чей ежемесячный доход превышает 100 тыс. руб., этот показатель составил 51%.