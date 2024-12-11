Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Управление IT проектами. Создание функциональных сайтов
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.12.2024 в 11:40

Лишь 9% работодателей в России намерены выплатить сотрудникам 13-ю зарплату

63% компаний не планируют выдавать годовую премию

1

Всего 9% опрошенных российских работодателей в этом году собираются выплатить 13-ю зарплату всем своим сотрудникам. 10% компаний «будут действовать выборочно». Таковы данные исследования сервиса SuperJob, их публикует «Прайм».

63% респондентов заявили, что вообще не планируют выплачивать 13-ю зарплаты, а 18% участников опроса пока затруднились с ответом или еще не приняли решения.

Аналитики также выяснили, что примерно треть компаний (30%) намерены дать годовые премии всем своим сотрудникам, а 22% организаций сделают это выборочно, премировав отдельные подразделения или работников.

23% работодателей не будут выплачивать никаких премий, а четверть участников опроса либо еще не решили, либо затруднились ответить.

Согласно данным исследования, по сравнению с октябрем 2024-го число россиян, ожидающих выплаты 13-й зарплаты, снизилось с 52% до 42%. Однако среди тех, чей ежемесячный доход превышает 100 тыс. руб., этот показатель составил 51%.

В опросе, проводившемся с 19 ноября по 3 декабря, поучаствовала 1 тыс. работодателей из 192 населенных пунктов России.

Россия Зарплата работодатель Сотрудник
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.