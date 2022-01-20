Треть российских компаний размещают рекламу у блогеров

Треть российских рекламодателей потратили на инфлюенс-маркетинг в 2021 году 25−50% бюджета, выделенного на продвижение в интернете. Чаще всего бренды обращаются к блогерам, которые пишут о семье и детях, а при выборе канала ориентируются в первую очередь на число подписчиков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование IAB Russia.

Подавляющее число компаний (55%) пока тратят на инфлюенсеров не более четверти интернет-бюджета. У 12% опрошенных эта статья уже занимает 50−100% диджитал-бюджета. Чаще всего к инфлюенсерам обращаются для продвижения товаров из FMCG (87%), фармацевтики и медицинских услуг (80%), продуктов питания и напитков (73%), автомобилей (67%). За ними следуют финансы и страхование (60%), косметика и красота (60%) и онлайн-кинотеатры (60%).

Самой популярной площадкой для рекламы у блогеров стала Instagram, её назвали 83% опрошенных. На втором месте YouTube (71%), на третьем — TikTok (57%), Telegram и Twitch отметили 48% и 31% рекламодателей соответственно. Чаще всего рекламу отдают блогерам, которые рассказывают о семье и детях (60%). С теми, кто пишет о моде и стиле, сотрудничают 52% опрошенных, на третьем месте категория «юмор» (52%).

Объем рынка инфлюенс-маркетинга за 2020 год оценивался в 11,1 млрд руб. (рост к 2019-му составлял 63,6%). По предварительным оценкам, в 2021 году он вырос минимум на 35%. Глобальные расходы на продвижение у блогеров, по данным Collabstr, в 2021 году увеличились на 42%. Эксперты сомневаются, что в 2022 году он сохранит темпы роста, так как, по их мнению, сегменту не хватает прозрачности, а следовательно, и доверия со стороны рекламодателей.