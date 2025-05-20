Треть опрошенных россиян хотели бы вернуться к кнопочным телефонам

Половина опрошенных россиян считают кнопочные телефоны малофункциональными. 34% респондентов скучают по старым моделям в целом из-за ностальгии по прошлому. Об этом говорится в исследовании компании Unisimka, которое есть в распоряжении Sostav.

56% опрошенных старше 45 лет считают старые телефоны менее функциональными по сравнению с современными гаджетами. 37% представителей этой возрастной группы находят такие устройства удобными и надежными. Это связано не только с тем, что кнопочные телефоны дольше сохраняли заряд и не имели социальных сетей (по этим преимуществам тоскуют 28% пользователей), но и в целом с ностальгией по прошлому (30%).

Респонденты 35−45 лет также согласны с тем, что кнопочные телефоны были не слишком функциональными (так считают 68% опрошенных). 47% интервьюируемых ностальгируют по старым временам и ценят долгий заряд устройств из 2000-х (36%).

Не все молодые люди в возрасте до 25 лет и от 25 до 35 лет успели воспользоваться легендарными телефонами — 37 и 19% соответственно их не застали. Тем не менее у 34% интервьюируемых сохраняется тоска по прошлому. Это может быть связано с любопытством и желанием протестировать и оценить старые устройства.

65% россиян в возрасте до 35 лет ценят в таких телефонах долгий заряд батареи. Также респонденты скучают по популярным в начале 2000-х мобильным играм, например, «Тетрису» и «Змейке». Кроме того, это поколение отмечает среди преимуществ кнопочных телефонов их дизайн и отсутствие соцсетей.

На первом месте среди любимых моделей у всех поколений оказалась легендарная кнопочная Nokia 3210 (ее назвали 18% опрошенных). На второй строчке раскладушка Motorola RAZR (14%), на третьей — стальная Nokia 8800 в виде слайдера (10,4%) и Sony Ericsson со встроенным плеером (10%).

Осенью прошлого года сообщалось, что 52,3% россиян иногда скучают по устаревшим гаджетам. 17,1% из них испытывают ностальгию по ним. Около 30% респондентов хотели бы вернуть кнопочные телефоны, больше трети — вновь видеть на полках магазинов тамагочи и кассетные проигрыватели.