07.11.2025 в 12:20

Треть компаний увеличили бюджет на корпоративные подарки

Работодатели чаще всего преподносят материальные презенты и впечатления

33% российских компаний увеличили бюджет на корпоративные подарки к 2026 году, 53% оставили все без изменений, 14% сократили бюджет. За презенты, как правило, отвечает административный отдел (40%), руководитель (30%), отдел маркетинга (14%) или HR (11%). 20% организаций начинают готовить подарки в октябре, 34% — в ноябре, 25% — в декабре. Таковы данные исследования «Анкетолога», в котором приняли участие 1840 руководителей компаний, где дарят корпоративные подарки.

50% руководителей генерируют идеи подарков с командой, 42% ищут их на маркетплейсах, 27% — в соцсетях. 18% перенимают лучшие практики у креативных агентств, 14% — у других брендов. 30% опрошенных хотят, чтобы подарки были актуальными. 38% заимствуют тренды, которые созвучны их корпоративному стилю. 21% делают ставку на решения, проверенные временем.

41% дарителей хотят вызвать радость и благодарность, 30% — укрепить деловые отношения, 22% — улучшить отношение к бренду. Главное в корпоративном подарке: польза и практичность (42%), яркие эмоции (35%) и индивидуальный подход (10%).

Финальное решение о подарках 56% респондентов принимают с опорой на прошлый опыт, 29% — на данные опросов, 28% — на актуальные тренды. 48% экспериментируют с форматами.

Компании чаще всего преподносят материальные подарки (67%), впечатления (21%) или их комбинацию (29%). Это могут быть продукты питания (46%), сертификаты на приобретение или посещение (40%), сувениры (38%), спиртное (33%) или канцтовары (25%).

95% руководителей сами получают подарки от партнеров. Среди наиболее желанных — сертификаты (45%), продукты питания (28%), подарочные корзины (26%), сувениры (25%), электроника (23%) и офисные принадлежности (23%). А вот не нравится получать опрошенным бесполезные сувениры (53%), шаблонные презенты (44%), алкоголь (23%) и перебрендированные подарки (20%).

Эффект от подарков респонденты оценивают по обратной связи (47%), повторным обращениям (25%) и виральности в соцсетях (7%).

