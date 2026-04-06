Трендвотчинг для бизнеса: как замечать тренды раньше остальных

Компания заказала партию товара в Китае, оплатила доставку, прошла таможню. К моменту, когда продукт оказался на складе, спрос на него уже стал падать. Оказалось, что конкуренты заметили тренд раньше, и рынок успел насытиться. В итоге вложенные в товар деньги не окупились. Так бывает, когда бизнес не анализирует спрос и не планирует закупки с учетом изменений вкусов потребителей.

Екатерина Круглова, эксперт по ВЭД и закупкам из Китая в «Точка Банк» и Регина Мингадеева, маркетолог сервиса по закупкам и ВЭД с Китаем в «Точка Банк», специалист по тренд-прогнозированию, объясняют, где искать ранние сигналы спроса, какими данными проверять гипотезы и как использовать тренды в закупках, маркетинге и рекламе, чтобы принимать решения до того, как рынок окажется перегретым.

От культуры до аналитики: как рождаются и распространяются тренды

Тренды формируются на стыке культуры, технологий, медиа и экономики. В начале они почти не заметны: рождаются в нишевых сообществах, появляются в локальных мемах, новых сериалах и музыкальных релизах, мелькают в обсуждениях в соцсетях. И только потом начинают свой путь до широкой аудитории.

Наглядный пример — влияние массового потребителя на рынок в Китае. Спрос на коллекционные игрушки в последние годы растет в среднем на 30−35% в год. По оценкам консалтинговых компаний, в 2025 году они должны превысить 150 млрд юаней в розничных продажах. Одновременно растет рынок blind box-игрушек («слепая коробка», когда покупатель заранее не знает, какая коллекционная фигурка ему попадется), который к 2035 году может удвоиться.

В России всплеск интереса к Labubu от Pop Mart стал заметен в 2023−2024 годах. В Китае же тренд вошел в пиковую фазу задолго до волны популярности у нас. Pop Mart уже показывал многократный рост выручки и продаж своих серий, а отдельные фигурки зубастых монстриков уходили на аукционах за шестизначные суммы в юанях.

Компании, которые отслеживали волну на ранней стадии — по китайским соцсетям, выставкам, новостям о продажах, — успели завести товар до пика. Те, кто среагировал, только когда Labubu оказался в каждом ТЦ и завирусился в соцсетях, получили высокий порог входа и перенасыщенный рынок.

Сложно предсказать, что выстрелит завтра, опираясь только на интуицию и трендвотчинг не в последнюю очередь опирается на данные. Анализ рынка, поисковых запросов и поведения пользователей помогают увидеть реальную динамику спроса и ответить на главный вопрос: стоит ли идти в этом направлении?

Лабубу — отличный тому пример. Этот предмет органично вписался в моду, которая вышла из инфантильного настроения в обществе.

Как находить тренды до того, как они станут массовыми: пошаговое руководство

Продуманный трендвотчинг строится на нескольких уровнях анализа. Первый уровень — оценка общей картины рынка. Она нужна, чтобы определить, в каких нишах идет бурный рост, а где интерес падает. Начинать стоит с исследования рынка. Для этих целей подойдут отраслевые отчеты, публикации аналитических агентств и крупных медиа. Например, отраслевые обзоры — по e-commerce, consumer goods, digital, creator economy помогают оценить масштаб и направление роста. Важно отметить, что здесь важно смотреть не один отчёт и не итоговую цифру, а общую динамику за несколько периодов, чтобы понять причины изменений.

Аналогичная логика работает и с годовыми и квартальными отчетами по рынкам потребления: они помогают отследить, где рост становится устойчивым. Если категория прибавляет несколько периодов подряд, а аналитика связывает это с изменением поведения аудитории, это уже сигнал. Когда один и тот же паттерн фиксируется в тренд-отчетах и подтверждается ростом поискового интереса, можно говорить не о разовом всплеске, а о формирующейся потребительской привычке.

В отраслевых обзорах и деловых медиа стоит обращать внимание на повторяющиеся формулировки — «рост интереса», «смена сценариев потребления», «новая аудитория». Их регулярное появление показывает, что тема выходит за пределы нишевой повестки и закрепляется в более широком контексте.

Для работы с такими сигналами можно использовать разные источники: Trend Hunter — для продуктовых трендов; WGSN и Pinterest Predicts — для моды, лайфстайла и FMCG; «Нильсен» — для российского FMCG-рынка; Gartner — для диджитала и технологий; Ecommerce China Agency — для e-commerce и китайского рынка; Google Year in Search — для анализа поискового интереса.

Но важнее даже не сами источники, а то, на что в них обращать внимание. Стоит смотреть не на объемы рынка, а на темпы роста и замедления. И фокусироваться не только на деньгах, но и на комментариях о поведении потребителей — на том, что стоит за цифрами: причины спроса, изменения привычек. Если категория стабильно растет несколько периодов подряд, это сигнал: вокруг нее начнет усиливаться конкуренция за внимание и будут появляться новые форматы коммуникации.

После определения общей картины рынка важно перейти от макрооценок к проверке реального спроса. На втором уровне абстракции заканчиваются: тренд либо подтверждается поведением покупателей, либо остаётся гипотезой.

О спросе многое могут рассказать маркетплейсы: рейтинги категорий, рост запросов внутри площадок, динамика появления новых продавцов и скорость накопления отзывов. Если за короткий период в категории появляется много однотипных товаров и растет пользовательский контент, значит, рынок входит в фазу роста. На китайском рынке, например, инструменты вроде 1688 dianleida позволяют детально отследить эту динамику — как на уровне всей товарной категории, так и в разрезе конкретного продукта, что дает четкое подтверждение тренда.

Еще один важный источник — поисковые запросы. Они помогают понять, на какой стадии находится интерес. Информационные формулировки вроде «что такое» или «как работает» характерны для раннего этапа. А когда начинают появляться запросы «где купить», «обзор», «оригинал», «сравнение» — это сигнал, что интерес переходит в фазу выбора. Частотность и динамику таких запросов удобно смотреть через SEO- или рекламные инструменты: статистику в рекламных кабинетах или аналитику маркетплейсов, где видно точное количество запросов в месяц. Кстати, сами маркетплейсы часто формируют сводки по ключевым словам и этапам воронки — это тоже полезно держать в поле зрения.

Кроме того, есть публичные сигналы продаж, которые видны даже без внутренней аналитики: быстрый рост отзывов у ограниченного числа продавцов, появление клонов продуктов, выравнивание ценового коридора. Всё это признаки того, что спрос начинает монетизироваться.

Главное правило здесь: когда интерес подкрепляется данными поиска и продаж, тему можно брать на тест. Если цифры расходятся с наблюдениями из соцсетей, лучше пока оставить тренд в мониторинге и не закладывать его в кампании.

Данные,безусловно, показывают, что растет. Но чтобы понять, почему это происходит и как с этим работать в коммуникациях, нужно разобраться в контексте потребления. Без третьего шага реклама рискует остаться на уровне простого описания продукта и не попасть в реальную задачу аудитории — ту самую, из-за которой вообще возник интерес.

Самый живой источник здесь — социальные платформы и сообщества. Комментарии, обсуждения, пользовательский контент показывают, как люди сами формулируют свою мотивацию. Важно не смотреть на упоминания брендов, а вылавливать повторяющиеся слова, эмоции и сценарии использования. То же самое касается контента блогеров и экспертов: когда у разных авторов возникает схожий, повторяющийся нарратив вокруг продукта или категории, это отражает уже сформировавшийся запрос аудитории.

Ещё один слой — поисковые формулировки. Запросы раскрывают задачу, которую человек пытается решить. Повторяющиеся конструкции вроде «без», «для себя», «быстро», «удобно», «тихо», «антистресс» указывают на глубинные потребности, вокруг которых уже можно строить рекламные сообщения.

А такие источники, как форумы и нишевые сообщества дают то, что редко попадает в массовые каналы: сомнения, критерии выбора, триггеры отказа. Эти формулировки особенно ценны для рекламы и PR, потому что отражают реальные барьеры и ожидания аудитории. Когда одни и те же формулировки и мотивы начинают повторяться в разных источниках, их можно смело брать за основу для креатива и контент-планов. В этом случае коммуникация будет говорить с аудиторией на ее языке, а не пересказывать тренд своими словами.

Важно сказать, что отдельные наблюдения сами по себе ничего не значат. Об устойчивом тренде можно говорить, когда тема одновременно появляется в пользовательских обсуждениях, поисковых запросах и данных о продажах, а рыночная аналитика подтверждает рост категории. В этом случае интерес уже нельзя списать на разовый всплеск или локальный инфоповод — это сформировавшееся движение.

Так, в конце 2024 года на китайских платформах начали активно обсуждать новую волну мягких игрушек — Wakuku, Hirono, Hasipupu, Dimoo. Сначала это были единичные упоминания в нишевых сообществах коллекционеров. Затем посты стали набирать просмотры в соцсетях, и к декабрю запросы на эти товары в китайских интернет-магазинах выросли. Предприниматели, которые фиксируют подобные сигналы на ранней стадии и начинают переговоры с поставщиками, получают возможность привезти товар как раз к началу интереса среди российской аудитории.

Топ ошибок при изучении трендов

В поисках трендов специалисты и предприниматели нередко совершают ошибки, которые сводят на нет все усилия. Самая распространенная — попытка запрыгнуть в последний вагон. Бизнес подключается, когда тренд уже прошел пик, ленты и полки магазинов заполнены похожими товарами, и единственное, что остается, — конкурировать снижением цены или скидками. Чтобы избежать такой ситуации, стоит внедрить в работу закупочный календарь и, опираясь на данные прогнозов, формировать стратегический запас товаров-кандидатов на рост.

Другое частое упущение — отсутствие количественной проверки гипотез. Команда видит, что все обсуждают новый продукт или формат, и на этом основании принимает решение о крупных закупках. Но без анализа поисковых запросов, статистики продаж на маркетплейсах и отраслевых отчетов любая инициатива превращается в лотерею. Здесь помогает системный подход: регулярный трендвотчинг и прогнозная аналитика на основе данных позволяют отделять шум от реально растущего спроса.

Также не стоит гнаться за всеми трендами сразу. Такое поведение приводит к распылению ресурсов и потере фокуса — особенно опасно для бизнеса с длительным циклом закупки. Пока внутри согласуют операционные действия и стратегию продвижения, тренд уже может смениться новым. Гораздо эффективнее сознательно выбирать одну-две ниши и глубоко фокусироваться на них, опираясь на собственную экспертизу и интерес команды.

И наконец, выявить перспективную идею недостаточно, важно успеть быстро адаптировать продукты или коммуникацию, а это требует перестройки работы сразу нескольких отделов. Например, чтобы запустить новую товарную линейку, нужно скоординировать команду закупок, логистики, маркетинга и продаж. Если одно звено отстает, момент для выхода на рынок может быть упущен.

Трендвотчинг как конкурентное преимущество

Трендвотчинг — это дисциплина, которую специалистам в рекламе, маркетинге, медиа и PR важно встроить в свою рабочую практику. Регулярное наблюдение за культурными и рыночными сигналами и проверка гипотез цифрами дают опору для принятия решений, а не для догадок.

Специалисты, которые выстраивают такой контур, раньше других заходят в перспективные темы и форматы, работают с аудиторией до массового пика интереса, не тратят время и бюджеты на устаревшие сюжеты и говорят с людьми на языке их реальных потребностей.