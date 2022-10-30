Тренд на дорамы и турецкие сериалы: опыт продвижения в «ОК»

В 2022 году в России выросла популярность медиапродуктов, которые связаны с корейскими дорамами и турецкими сериалами. Так, продвижение дорам в «Одноклассниках» помогло телеканалу ТВ-3 привлечь в свою группу около 20 тыс. новых подписчиков, а «Субботе!» — свыше 50 тыс. пользователей. Команда соцсети рассказала Sostav, как выстраивать работу с новыми жанрами и аккумулировать в них аудиторию.

Цель

Основной целью для телеканалов было привлечение аудитории в свои группы ОК с помощью интерактивных и нестандартных форматов. Для достижения этой цели было решено задействовать такие новые и необычные жанровые направления как дорамы и турецкие сериалы. Сегодня они пользуются особенной популярностью: крупные стриминговые сервисы покупают корейские сериалы и качественно адаптируют контент, а турецкие сериалы «Постучись в мою дверь» и «Великолепный век» уже возглавляют многие рейтинги.

Механика и форматы

Телеканал «Суббота!» запустил в ОК продвижение нашумевшей турецкой картины «Постучись в мою дверь». Каждый день в течение двух недель июля в группе «Субботы!» публиковали мемы про сериал, а также создавали различные тематические активности. Например, в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» пользователи получали ежедневные открытки с пожеланиями от Серкана Болата, участвовали в розыгрыше призов и присоединялись к фотоконкурсу, в котором нужно было признаться в любви главному герою (за призы могли побороться те, кто получил большее количество реакций на фото от друзей). Конкурс собрал полторы тыс. участников.

Также телеканал «Суббота!» создал стикерпак с его цитатами. Стикеры установили 53 тыс. раз и, благодаря автоматической подписке на группу «Субботы!» после установки, привлекли около 50 тыс. подписчиков. А еще пользователи могли украсить свои аватары рамками по тематике известного турецкого сериала. Они собрали более 10 тыс. установок.

Телеканал «Суббота!» создал стикерпак с популярными цитатами Серкана Болата, которые отлично отозвались у пользователей ОК.

Кроме того, команда телеканала сделала видеоподарки с Серканом Болатом — уникальный формат, который позволяет отправлять видеоподарки с аудиодорожкой из сериала. Пользователь, отправивший другу один из таких видеоподарков, видел баннер с предложением о подписке на «Субботу!».

Помимо турецких сериалов телеканал «Суббота!» запустил продвижение дорамы «Я не робот» и выпустил анимированные стикеры с отрывками из сериала.

Не отстает от трендов и телеканал «Ю». Он запустил видеоподарки с героями турецкого сериала «Черная любовь», Кемалем и Нихан. Они были отправлены 2,4 млн раз, а группа выросла на 32 тыс. подписчиков за три месяца. Эти показатели продолжают расти.

Телеканал «Домашний» также выпустил видеоподарки с героями сериала «Великолепный век», Хюррем и Султан Сулейман. С их помощью группа выросла на 6 тыс. подписчиков, а сами они были отправлены 600 тыс. раз. Кроме того, «Домашний» выпустил тематический стикерпак, который получил более 10 тыс. установок.

Результаты

Телеканал «Суббота!»:

Конкурс телеканала к запуску турецкого сериала собрал полторы тыс. участников.

Стикерпак с цитатами главного героя «Постучись в мою дверь» установили 53 тыс. раз.

Благодаря функции автоматической подписки при установке стикерпака на группу «Субботы!» подписалось около 50 тыс. человек.

Рамки с Серканом собрали более 10 тыс. установок.

Видеоподарки с ним отправили свыше 700 тыс. раз. С их помощью группа выросла на 20 тысяч человек.

Пак анимированных стикеров с отрывками из дорамы «Я не робот». получил 12 тыс. установок.

В результате запусков количество подписчиков в группе увеличилось с 50 тыс. до 70 тыс. всего за две недели. Однако на этом рост не замедлился, и уже к концу лета, благодаря стикерам и видеоподаркам, группа выросла до 100 тыс. участников. Охваты же за двухнедельный период возросли почти в 20 раз.

Телеканал «Домашний»:

Группа телеканала выросла на 6 тыс. подписчиков.

Видеоподарки с героями сериала «Великолепный век»: Хюррем и Султан Сулейманом были отправлены 600 тыс. раз.

Тематический стикерпак получил более 10 тыс. установок.



Телеканал «Ю»:

Видеоподарки с героями турецкого сериала «Черная любовь», Кемалемом и Ниханом, были отправлены 2,4 млн раз.

Группа телеканала выросла на 32 тыс. подписчиков за три месяца. Эти показатели продолжают расти.

Выводы

Использование различных форматов и механик показало свою эффективность и позволило задействовать разную аудиторию в ОК и многократно увеличить количество подписчиков в группах телеканалов с помощью активной и заинтересованной аудитории.