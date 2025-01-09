В школах Подмосковья появились QR-коды для сообщений о травле

В четырех подмосковных школах разместили QR-коды, с помощью которых учащиеся смогут анонимно сообщать о травле. Дети смогут отсканировать код и оставить сообщение в чат-боте. Вся информация будет передаваться уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, проверяться и отрабатываться вместе с психологами, медиаторами и педагогами. Об этом пишет ТАСС.

Проект запущен в учебных заведениях, находящихся в Балашихе, Котельниках, Красногорске и Химках. Специальные QR-коды «Бесконфликтная школа» размещены в рекреациях и холлах образовательных учреждений.

Для каждой школы создан свой уникальный QR-код. А бот составлен на понятном для детей языке. Проект запущен в пилотном режиме, от школьников ждут обратной связи: что удобно, а что нет, что лучше изменить.