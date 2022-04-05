Траты россиян в марте почти на 30% превысили уровень закупок перед локдауном

Объемы продаж FMCG-товаров в течение пиковых недель ажиотажного спроса сравнялись с уровнем закупок перед локдауном во время пандемии COVID-19, а в денежном выражении почти на 30% превысили его, свидетельствуют данные NielsenIQ, поступившие в Sostav.

Пик ажиотажа пришёлся на девятую неделю года, когда россияне запасались гречкой, мукой и другими продуктами длительного хранения. После прохождения пика на 10 неделе спрос замедлился и уже на 12 неделе (21−27 марта) впервые оказался в отрицательной зоне. Недельная динамика продаж составила -0,4% в натуральном выражении по сравнению с годом ранее. Темпы роста денежных продаж остаются положительными, однако такие результаты обусловлены значительным повышением цен.



Теперь рынок FMCG переживает стагнацию натуральных продаж. Такая ситуация наблюдается во всех товарных группах без исключения. При этом среди драйверов снижения оказались те категории, которые пользовались особым спросом во время ажиотажа: продукты длительного хранения, товары для ухода за домом, товары для ухода за собой и другие. Аналитики прогнозируют, что продажи могут уйти в отрицательную зону в течение апреля.





Константин Локтев, директор по работе с ритейлом NielsenIQ Россия: Сопоставимые продажи (like-4-like, без учета открытия новых магазинов) уже демонстрируют резкое снижение во всех каналах современной торговли за исключением минимаркетов. Тем не менее, даже в них динамика существенно ниже докризисных значений. На 12 неделе (21−27 марта) динамика сопоставимых продаж в натуральном выражении составила -5% по сравнению с годом ранее

Ранее сообщалось, что в целях предотвращения снижения спроса ритейлеры попросили поставщиков снизить отпускные цены и полностью восстановить промо. Кроме того, некоторые поставщики всё же начали корректировать цены после укрепления рубля.