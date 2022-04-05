Поставщиков просят вернуть промоакции и скидки

Ритейлеры просят поставщиков снизить отпускные цены и полностью восстановить промо после стабилизации курса рубля. Сооответствующее обращение направил контрагентам «Магнит», пишет «Коммерсант».

До этого сеть соглашалась на повышение цен из-за роста стоимости валюты, но теперь рассчитывает на обратный эффект. По данным NielsenIQ, на неделе 21−27 марта натуральные продажи FMCG впервые опустились на 0,4% в штуках неделя к неделе, эффект снижения проявится и в апреле, прогнозируют аналитики. «Магнит» же хочет повысить доступность товаров на полках, снизив цены.

Однако поставщики уверяют, что их издержки не снижаются. Источник издания в крупной пищевой компании отмечает, что производители также заинтересованы в поддержании спроса, но укрепление биржевого курса рубля, во-первых, может быть временным, во-вторых — не приводит к улучшению рентабельности. Кроме того, уточняет собеседник, поставщики считают, что снижение отпускных цен не отразится на полке, а только улучшит доходы сетей.

Однако некоторые поставщики всё же начали корректировать цены после укрепления рубля. Так, алкогольные компании Simple, Luding Group и Ladoga объявили о снижении цен на импортный ассортимент на 10−20%. Кондитерская фабрика «Победа» вернула промо и планирует пересматривать цены на этой неделе.

Аналитики согласны с тем, что поддерживать спрос придется, учитывая начавшееся снижение продаж товаров повседневного спроса.

В марте российские продавцы стали завышать в разы цены на товары даже из старых партий. В ФАС отметили, что к резким скачкам цен приводит ажиотажный спрос. Ведомство уже инициировало около 1,3 тыс. проверок.