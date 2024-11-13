Россияне нарастили траты на образование детей

Примерно 85% опрошенных родителей в 2024 году увеличили расходы на обучение детей, причем более половины из них (54%) заявили о двукратном росте затрат. Таковы результаты совместного исследования образовательной компании MAXIMUM Education и образовательно-просветительского центра «Дом полимеров» на ВДНХ, их публикует ТАСС.

Как отмечают авторы отчета, каждый третий респондент (31%) стал тратить на 10−20% больше, чем годом ранее. При этом 11% участников опроса не изменили свои расходы на образование, а 5% опрошенных даже удалось их сократить.

Кроме русского языка и математики, самыми популярными предметами для подготовки к экзаменам родители учеников назвали обществознание (16%), информатику (11%), физику (9%) и химию (7%).

На будущее образование детей откладывают средства 54% респондентов, причем большинство (18%) указало сумму в 5 тыс. руб. ежемесячно. От 5 до 10 тыс. руб. откладывают 12% россиян, от 10 до 20 тыс. руб. — 9%. Более 20 тыс. руб. в месяц откладывают 4% респондентов.

В опросе компании MAXIMUM Education и образовательно-просветительского центра «Дом полимеров» на ВДНХ приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в ноябре 2024 года.

Ранее специалисты платформы «Умскул» выяснили, что 87% опрошенных российских школьников смотрят контент преподавателей-блогеров, 77% детей ценят в инфлюенсерах умение заинтересовать темой урока.