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08.11.2024 в 13:50

Большинство школьников смотрят контент преподавателей-блогеров

В числе любимых форматов — видеоуроки, вебинары и интерактивные игры

87% опрошенных российских школьников смотрят контент преподавателей-блогеров, 77% детей ценят в инфлюенсерах умение заинтересовать темой урока. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование платформы «Умскул».

Половина школьников смотрят образовательный контент от преподавателей-блогеров регулярно, больше трети — периодически.

Самые любимые форматы онлайн-обучения: видеоуроки (их отметил 81% интервьюируемых), вебинары и онлайн-семинары (75%) и интерактивные игры (55%).

Школьники также рассказали, что больше всего ценят в онлайн-преподавателях: умение заинтересовать темой урока (77%), любовь к своему предмету (71%) и чувство юмора (55%).

Большинство (78%) респондентов сообщило, что онлайн-уроки помогают им лучше усваивать информацию, так как преподаватели-блогеры объясняют трудные темы понятным языком. 71% опрошенных отметил возможность учиться в удобное время и пересматривать записи уроков, если возникла такая необходимость. 64% интервьюируемых заявили об увлекательной подаче материала, 63% отметили дружеский стиль общения.

В опросе участвовала 1 тыс. школьников.

Опрос школьники
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