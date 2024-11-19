Россияне потратили на покупку новых авто 542 млрд рублей в октябре

В октябре траты россиян на новые автомобили установили рекорд, превысив 542 млрд руб. Показатель почти на 60% больше прошлогоднего результата за аналогичный период — 340 млрд руб. Таковы данные совместного исследования «Газпромбанк автолизинга» и «Автостата», их публикует ТАСС.

Авторы отчета также подсчитали, что за октябрь расходы соотечественников на новые машины оказались на 14,3% выше, чем за сентябрь (474,5 млрд руб.). «Таким образом, финансовая емкость рынка впервые преодолела отметку в полтриллиона рублей, установив новый рекорд», — говорится в исследовании.

Несмотря на лидерство по объему затрат на покупку авто китайских брендов, их доля снижается. В октябре расходы на автомобили китайских производителей составили 334,8 млрд руб., что больше на 7,7% по сравнению с сентябрем.

На корейские марки россияне потратили 18,2 млрд руб. — рост на 1,7%. При этом расходы на автомобили других производителей выросли сильнее. Так, на российские автобренды было потрачено на 24,3% больше (до 78,4 млрд руб.), японские — на 32% (34,2 млрд руб.), европейские — на 36,8% (59,1 млрд руб.) и американские — на 44,1% (6,4 млрд руб.).

Что касается октябрьских объемов реализации, то китайские марки продолжают удерживать первенство (98,7 тыс. штук), следом идут российские атобренды (52,8 тыс. штук). Вместе они занимают 88,4% рынка, тогда как доли остальных брендов («европейцев», «японцев», «корейцев» и «американцев») составляют менее 4% каждая.

Ранее в Объединенном кредитном бюро сообщили, что объем выдачи автокредитов в России в октябре сократился на 37% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего за октябрь было оформлено свыше 86 тыс. ссуд на общую сумму 123 млрд руб.