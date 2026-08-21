Трафик из «Алисы AI» в российский e-commerce вырос в 4,6 раза

С начала 2026 года трафик из «Алисы AI» в российский онлайн-ретейл вырос в 4,6 раза. В «Яндексе» связывают это с формированием нового потребительского поведения: пользователи все чаще доверяют искусственному интеллекту поиск и подбор товаров. Сейчас покупательские задачи занимают 12% всех запросов в чате с «Алисой», а еженедельно около 11 млн человек обращаются к ней за консультацией по товарам. Об этом Sostav сообщили в «Яндексе».

Там добавили, что бизнес уже подключается к новому каналу. Продавцы, на долю которых приходится 17% российского e-commerce, интегрированы в транзакционную инфраструктуру «Яндекса» и доступны для покупок через «Алису AI». В компании ставят цель довести долю транзакций с участием ИИ-сценариев до 10% рынка к 2030 году.

Одним из самых востребованных сценариев стала экономия. Агент «Найти дешевле» анализирует предложения маркетплейсов, интернет-магазинов и локальных сайтов, помогая пользователям находить лучшую цену. По данным «Яндекса», средняя экономия на одной покупке составляет около 6 тыс. рублей.

Перспективы агентной коммерции оценивают и аналитики. Согласно исследованию Data Insight, проведенному при поддержке «Яндекса», уже к 2028−2029 годам ИИ-агенты будут обеспечивать 2−4% продаж в российском онлайн-ретейле — это до 850 млрд рублей. А к 2030−2032 годам их доля может вырасти до 7−11%, или 2−3 трлн рублей, что сопоставимо с мировыми прогнозами (10−15% к 2030 году).

Переход к полностью автономным покупкам сдерживают как психологические, так и технологические барьеры. В Data Insight отмечают, что ключевой порог доверия для пользователей сегодня — сумма около 5 тыс. рублей, которая воспринимается как «допустимая потеря» при возможной ошибке системы. Для более дорогих покупок покупатели пока предпочитают сохранять контроль над финальным решением и оплатой.

Следующий этап развития — передача агенту всего пути покупки, от подбора до повторного заказа. В «Яндексе» рассчитывают, что в будущем ИИ сможет самостоятельно анализировать предложения, оформлять заказ и напоминать о следующих покупках. По мере роста рынка продавцам придется конкурировать не только за место на витрине, но и за видимость в нейровыдаче, а доступ к актуальным данным каталога и цен станет критическим условием для работы с внешними агентами.